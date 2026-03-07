राजस्थान पुलिस के अफसरों पर भी चढ़ा ‘खाटू भक्ति’ का खुमार, ऐसा दिखा ‘वर्दी’ के साथ ‘भक्ति’ का दिलचस्प संगम

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटूश्यामजी का लक्खी फाल्गुन मेला 2026 अपनी भव्यता और बेमिसाल सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हो गया। लाखों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन करवाने के बाद, अब पुलिस और प्रशासन ने बाबा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। शुक्रवार को सीकर एसपी (SP) प्रवीण नायक के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने रींगस से खाटूधाम तक पैदल यात्रा कर अपनी सेवा का संकल्प दोहराया।