Rajasthan Tourism : राजस्थान में पर्यटकों के लिए जल्द लांच होगा AI वाला टूरिज्म मोबाइल ऐप, खाटू श्याम पर दीया कुमारी ने कही बड़ी बात

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी। फोटो - ANI
Rajasthan Tourism : राजस्थान सरकार पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा ला रही है। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, हम बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं। यह ऐप, AI से जुड़ा हुआ होगा। जो भी (पर्यटक) उसे अपने फोन में डाउनलोड करेगा, तो उसके हिसाब से उसकी आइटनरी (यात्रा कार्यक्रम लिस्ट) बन जाएगी। उस ऐप में सेफ्टी फीचर भी होगा। दीया कुमारी ने कहा ने इस ऐप को जो भी डाउनलोड करेगा, तो यह ऐप उसके हिसाब से उसकी आइटनरी बन देगा।
जैसे मान लीजिए किसी को वाइल्डलाइफ पसंद है तो कोई दर्शन करने आना चाहता है या फिर किसी को किले देखने की इच्छा है, या फिर वह राजस्थान के खान पान का अनुभव लेना चाहता है तो यह ऐप उसकी इच्छा अनुसार उसकी आइटनरी बना देगा। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी इसके साथ ही सुरक्षा सुविधाएं भी, जैसे कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन और अस्पताल। यह फ़ोन ऐप इनमें भी आपकी मदद करेगा। हम इसे बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कई नई तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आगे कहा, खाटू श्याम जी में केंद्र की ओर से भी काम चल रहा है। हम लोग भी काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे का भी काम हो रहा है। एक रिंग रोड़ भी बन रही है। खाटू श्याम में कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहां पर जब मेला लगता है तो भारी भीड़ होती है, जिस वजह से ट्रैफिक में काफी दिक्कत आती है। इसके लिए भी काम चल रहा है। इन सभी चीजों का एक कंप्रिहेंसिव प्लान बन चुका है। और उस पर काम शुरू हो चुका है।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आगे कहाकि अगर कोई खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आता है, तो वह शाकंभरी माता, सालासर बालाजी और शेखावटी की हवेलियां भी देखे। हम लोग झुंझुनूं में एक वॉर म्यूजियम भी तैयार कर रहे हैं, उसकी डीपीआर बन रही है। तो यह पूरा एक एरिया बन जाएगा, शेखावटी रीजन।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहाकि हमारा मानना है कि अगर पर्यटक राजस्थान में आए तो एक नहीं 2-3 दिन राजस्थान में गुजारे और इन स्थानों पर जाए। जैसे महाराणा प्रताप सर्किट। उदयपुर तो बहुत सारे पर्यटक आते हैं, श्रीनाथजी के दर्शन करते हैं। दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। अब हमारी योजना है कि पर्यटक राजसमंद, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी जाएं और वह के दर्शनीय स्थलों को देखें। इसके अतिरिक्त सरकार नए पर्यटक केंद्र बना रही है। अच्छी सड़कें और मूलभूत सुविधाएं विकसित कर रही है।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहाकि हमारा उद्देश्य साफ है हम राजस्थान में पर्यटक को अधिक अधिक समय तक रोकना चाहते हैं। यह तभी होगा जब उसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी।
