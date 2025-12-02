Rajasthan Tourism : राजस्थान में पर्यटकों के लिए जल्द लांच होगा AI वाला टूरिज्म मोबाइल ऐप, खाटू श्याम पर दीया कुमारी ने कही बड़ी बात

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आगे कहा, खाटू श्याम जी में केंद्र की ओर से भी काम चल रहा है। हम लोग भी काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे का भी काम हो रहा है। एक रिंग रोड़ भी बन रही है। खाटू श्याम में कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहां पर जब मेला लगता है तो भारी भीड़ होती है, जिस वजह से ट्रैफिक में काफी दिक्कत आती है। इसके लिए भी काम चल रहा है। इन सभी चीजों का एक कंप्रिहेंसिव प्लान बन चुका है। और उस पर काम शुरू हो चुका है।