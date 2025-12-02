Rajasthan : प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू, इस वर्ष बीमा का बना नया आधार, जानें शर्तें

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत। फाइल फोटो पत्रिका
CM Mangala Pashu Bima Yojana : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार से बीमा का काम शुरू हुआ। पशुपालन विभाग पशुओं का बीमा करने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाएगा। योजना के तहत राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा, जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी की ओर से किया गया। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी।
पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए बीमा का काम सोमवार से प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष का पहला बीमा सोमवार को अजमेर जिले के जीरोता गांव की सुरता देवी की दो भैंसों का किया गया।
जोराराम कुमावत ने बताया कि इस वर्ष बीमा के कार्य में गति और सुगमता लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी के जरिए किया गया था। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी। इससे पशुपालकों को लाभ मिलने में तो आसानी होगी ही, साथ ही काम में भी गति आएगी।
उल्लेखनीय है कि सोमवार 1 दिसम्बर से प्रदेश के हर राजस्व गांव में योजना बनाकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे अधिकतम पशुपालक प्रारंभिक चरण में ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस वर्ष एक पशुपालक एक जन आधार पर दो गाय, दो भैंस अथवा एक गाय और एक भैंस, 10 ऊंट तथा 10 भेड़ या 10 बकरियों का निःशुल्क बीमा करवा सकता है।
पशुपालक शिविरों से पूर्व या शिविरों के दौरान भी स्वयं पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए मंगला पशु बीमा योजना 25-26 का मोबाइल एप लॉन्च किया गया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से जन आधार का उपयोग कर पशुओं का पंजीकरण कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। पशुपालक ई- मित्र के माध्यम से भी 30 रुपए की राशि अदा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
