Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू, इस वर्ष बीमा का बना नया आधार, जानें शर्तें

CM Mangala Pashu Bima Yojana : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पर नया अपडेट। प्रदेश में पशुओं का बीमा शुरू। बीमा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 02, 2025

Rajasthan Chief Minister Mangala Pashu Bima Yojana start This year a insurance new basis know conditions

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत। फाइल फोटो पत्रिका

CM Mangala Pashu Bima Yojana : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार से बीमा का काम शुरू हुआ। पशुपालन विभाग पशुओं का बीमा करने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाएगा। योजना के तहत राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा, जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी की ओर से किया गया। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी।

अजमेर के जीरोता गांव की सुरता देवी ने कराया पहला बीमा

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए बीमा का काम सोमवार से प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष का पहला बीमा सोमवार को अजमेर जिले के जीरोता गांव की सुरता देवी की दो भैंसों का किया गया।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा बीमा - जोराराम कुमावत

जोराराम कुमावत ने बताया कि इस वर्ष बीमा के कार्य में गति और सुगमता लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी के जरिए किया गया था। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी। इससे पशुपालकों को लाभ मिलने में तो आसानी होगी ही, साथ ही काम में भी गति आएगी।

1 दिसम्बर से हर राजस्व गांव में बीमा शुरू

उल्लेखनीय है कि सोमवार 1 दिसम्बर से प्रदेश के हर राजस्व गांव में योजना बनाकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे अधिकतम पशुपालक प्रारंभिक चरण में ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस वर्ष एक पशुपालक एक जन आधार पर दो गाय, दो भैंस अथवा एक गाय और एक भैंस, 10 ऊंट तथा 10 भेड़ या 10 बकरियों का निःशुल्क बीमा करवा सकता है।

स्वयं कर सकेंगे पंजीकरण

पशुपालक शिविरों से पूर्व या शिविरों के दौरान भी स्वयं पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए मंगला पशु बीमा योजना 25-26 का मोबाइल एप लॉन्च किया गया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से जन आधार का उपयोग कर पशुओं का पंजीकरण कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। पशुपालक ई- मित्र के माध्यम से भी 30 रुपए की राशि अदा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में नया अपडेट, अब और अधिक यात्री कर सकेंगे तीर्थांटन
जयपुर
Rajasthan Varishth Nagrik Tirth Yatra Scheme New update trains coaches Increase Now more pilgrims will be able to perform pilgrimages

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 09:27 am

Published on:

02 Dec 2025 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू, इस वर्ष बीमा का बना नया आधार, जानें शर्तें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: जयपुर में डंपर के बाद अब SUV का कहर, कई वाहनों को रौंदा; दहशत में आए लोग

Jaipur-SUV-accident
जयपुर

Rajasthani Havelis : प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले सरकार का बड़ा कदम, बचाएगी 10 हजार हवेलियां

Pravasi Rajasthani Divas Bhajan Lal government has taken a Big step saving 10,000 Havelis mansions and make planning
जयपुर

राजस्थान के इन जिलों शीतलहर का अलर्ट, 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम, 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी

Rajasthan Weather
जयपुर

Jaipur: जनाना अस्पताल में ऑनलाइन प्रक्रिया, रिकॉर्ड रूम में चल रहा अवैध वसूली का खेल

जयपुर

राजस्थान में किसानों के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने जारी किए ये निर्देश

Rajasthan farmers
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.