Rajasthan : प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू, इस वर्ष बीमा का बना नया आधार, जानें शर्तें

CM Mangala Pashu Bima Yojana : मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार से बीमा का काम शुरू हुआ। पशुपालन विभाग पशुओं का बीमा करने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाएगा। योजना के तहत राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा, जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी की ओर से किया गया। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी।