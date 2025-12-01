Rajasthan : वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में नया अपडेट, अब और अधिक यात्री कर सकेंगे तीर्थांटन

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना-2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार यात्रियों को ट्रेन से तीर्थांटन के लिए ट्रेनों में और कोच लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले जहां एक ट्रेन में 800 यात्री यात्रा करते थे। दो कोच बढ़ाने से अब प्रत्येक ट्रेन में हजार बुजुर्ग यात्रा करेंगे।
योजना के तहत अब तक 23 हजार यात्रियों (40 फीसदी) को यात्रा करवाई जा चुकी है। योजना में देशभर के 15 तीर्थं ट्रेन यात्रा में शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर ट्रेनें रामेश्वरम्, मदुरै और अयोध्या, पुरी के लिए ही संचालित की जा रही हैं।
बुजुर्गों को यात्रा के दौरान नया अनुभव देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन और छह हजार को हवाईजहाज से पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है।
राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। ताकि राजस्थान पर्यटन को नए आयाम मिल सके। आवास, खाने से लेकर यात्रा का संपूर्ण खर्च नि:शुल्क है।
1- ट्रेन में कुल 16 कोच। प्रत्येक कोच पर राजस्थान के दुर्ग, पुरासम्पदा, मंदिर, नृत्य, वाद्य, उत्सव, कला, वन्य जीवों की दिखेगी झलक।
2- स्वर्णिम आभा को प्रदर्शित करने के लिए थीम में केसरिया रंग को चुना गया। एक कोच को विशेष रूप से सेना में राजस्थान के योगदान को समर्पित किया। जैसलमेर वार म्यूजियम, तनोट बॉर्डर, महाजन फायरिंग रेंज का चित्रण।
3- राजस्थानी व्यंजनों कैर-सांगरी, बाजरे की रोटी आदि का मिलेगा स्वाद। राबड़ी, लस्सी, कुल्फी का मिल रहा स्वाद।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग