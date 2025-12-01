Rajasthan : वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में नया अपडेट, अब और अधिक यात्री कर सकेंगे तीर्थांटन

1- ट्रेन में कुल 16 कोच। प्रत्येक कोच पर राजस्थान के दुर्ग, पुरासम्पदा, मंदिर, नृत्य, वाद्य, उत्सव, कला, वन्य जीवों की दिखेगी झलक।

2- स्वर्णिम आभा को प्रदर्शित करने के लिए थीम में केसरिया रंग को चुना गया। एक कोच को विशेष रूप से सेना में राजस्थान के योगदान को समर्पित किया। जैसलमेर वार म्यूजियम, तनोट बॉर्डर, महाजन फायरिंग रेंज का चित्रण।

3- राजस्थानी व्यंजनों कैर-सांगरी, बाजरे की रोटी आदि का मिलेगा स्वाद। राबड़ी, लस्सी, कुल्फी का मिल रहा स्वाद।