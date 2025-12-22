जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी, पीजी के कमरे में फंदे से लटके मिला शव

इसी घर में छात्रा ने खुदकुशी की। फोटो: पत्रिका
जयपुर। गोपालपुरा स्थित बसंत विहार कॉलोनी में पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
पुलिस के अनुसार टोडाभीम, करौली निवासी निशा मीणा (20) करीब एक महीने से यहां पीजी में अपनी बहन के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे बहन के लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला।
काफी देर तक आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची बजाज नगर थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां निशा फंदे से लटकी मिली।
निशा के पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग हरियाणा में है। परिजन ने बताया कि निशा के चाचा राजेन्द्र मीणा और योगेन्द्र मीणा जगतपुरा क्षेत्र में रहते हैं। इससे पहले निशा चाचा के पास रह रही थी। परिजन के अनुसार निशा पढ़ाई में अच्छी थी और उसने अभी तक कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
