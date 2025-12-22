22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी, पीजी के कमरे में फंदे से लटके मिला शव

Student Commits Suicide: गोपालपुरा स्थित बसंत विहार कॉलोनी में पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 22, 2025

Student-Commits-Suicide-In-Jaipur-1

इसी घर में छात्रा ने खुदकुशी की। फोटो: पत्रिका

जयपुर। गोपालपुरा स्थित बसंत विहार कॉलोनी में पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस के अनुसार टोडाभीम, करौली निवासी निशा मीणा (20) करीब एक महीने से यहां पीजी में अपनी बहन के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे बहन के लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला।

दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

काफी देर तक आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची बजाज नगर थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां निशा फंदे से लटकी मिली।

पहले चाचा के पास रहती थी छात्रा

निशा के पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग हरियाणा में है। परिजन ने बताया कि निशा के चाचा राजेन्द्र मीणा और योगेन्द्र मीणा जगतपुरा क्षेत्र में रहते हैं। इससे पहले निशा चाचा के पास रह रही थी। परिजन के अनुसार निशा पढ़ाई में अच्छी थी और उसने अभी तक कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: भीषण भिड़ंत के बाद ट्रक-ट्रेलर में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला; भारतमाता एक्सप्रेसवे पर 5​KM तक जाम
जोधपुर
jodhpur-road-accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 09:31 am

Published on:

22 Dec 2025 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी, पीजी के कमरे में फंदे से लटके मिला शव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Save Aravalli : अरावली पर सियासी संग्राम, राजस्थान की राजनीति गरमाई, भाजपा का पलटवार, कांग्रेस का सत्याग्रह

Rajasthan Aravalli State Political battle heats up BJP retaliates Congress launches Satyagraha Save Aravalli
जयपुर

Rajasthan Aravalli: 2010 में खारिज ‘100 मीटर’ फार्मूला 2024 में सही क्यों? पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भाजपा पर पलटवार

पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

RPSC : राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सिर्फ 4 अभ्यर्थी हुए पास, 2696 अभ्यर्थी फेल, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Rajasthan Assistant Prosecution Officer exam Only 4 candidates passed while 2696 candidates failed matter has reached High Court
जयपुर

मोगली के जंगल से पहुंची नई मेहमान… जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार बाघिन को लेकर उतरा हेलिकॉप्टर

एमपी से बाघिन पीएन-224 का राजस्थान ट्रांसलोकेशन, पत्रिका फोटो
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अब राजस्थान में छाएगा घना कोहरा, कम होगी विजिबिलिटी, बढ़ेगी ठंड

Weather Update today meteorological department Prediction dense fog in Rajasthan which will reduce visibility cold intensify
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.