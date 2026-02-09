पीएम आवास योजना : राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में मंजूर हुए 55 हजार से ज्यादा नए आवास, बीकानेर ने मारी बाजी

योजना को जमीन पर उतारने में 'अंगीकार 2025' अभियान एक गेम-चेंजर साबित हुआ है। सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान चले इस विशेष अभियान में अधिकारियों ने दफ्तरों से निकलकर लोगों के दरवाजों तक दस्तक दी। शहरी स्थानीय निकायों ने गली-मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाए और 'आवास मेलों' के जरिए पात्र नागरिकों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आई है।