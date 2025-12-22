22 दिसंबर 2025,

सोमवार

जोधपुर

Rajasthan Accident: भीषण भिड़ंत के बाद ट्रक-ट्रेलर में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला; भारतमाता एक्सप्रेसवे पर 5​KM तक जाम

Jodhpur Road Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में भारतमाता एक्सप्रेसवे पर हुए जबरदस्त हादसे के बाद ट्रक और ट्रेलर में भीषण आग लग गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Dec 22, 2025

jodhpur-road-accident

हादसे के बाद ट्रेलर में लगी आग। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में भारतमाता एक्सप्रेसवे पर हुए जबरदस्त हादसे के बाद ट्रक और ट्रेलर में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ड्राइवर जिंदा जल गया। वहीं, उसका साथी गंभीर घायल हो गया। हादसा देर रात ओसियां थाना क्षेत्र के रतन नगर व चण्डालिया के बीच भारत माला हाईवे पर हुआ।

थानाधिकारी राजेन्द्र चौधरी के अनुसार टाइल्स बनाने में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी से भरा एक ट्रेलर पंजाब से गुजरात जा रहा था। रात दस बजे ट्रेलर जोधपुर जिले में भारतमाला हाईवे पर रतन नगर व चण्डालिया गांव के बीच पहुंचा, जहां आगे चल रहे मूंगफली से भरे ट्रक से जा टकराया। इससे ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से जा टकरा गया। ट्रेलर में आग लग गई। कुछ ही पलों में ट्रेलर का केबिन लपटों से घिर गया। चालक के ट्रेलर में ही फंसने और जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं, खलासी घायल हो गया।

एक घंटे बाद 30 किमी दूर से पहुंची दमकल

हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर टैंकर लाए। आस-पास के ट्यूबवेलों से पानी भरकर ट्रेलर में डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग भीषण हो गई। करीब एक घंटे बाद 30 किमी दूर ओसियां से एक दमकल मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

ट्रक चालक की बची जान

पीछे से आ रहे ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को टककर मारी थी। ट्रक में मूंगफली भरी थी। ट्रेलर में आग लगने के बाद ज्वलनशील मूंगफली की वजह से ट्रक के पिछले हिस्से में भी आग लग गई। पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक सुरक्षित बाहर निकल गया। जिससे जान बच गई।

भारतमाला पर जाम लगा, यातायात डायवर्ट

हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें की दूर तक नजर आने लगी। इससे वहां खौफ व्याप्त हो गया। भारतमाला पर दोनों ओर करीब 5-5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही ओसियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को दूसरे मार्ग पर डायवर्ट किया गया।

स्थानीय लोगों का आरोप- देरी से पहुंची प्रशासनिक मशीनरी

स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी मौके पर देर से पहुंची। हादसे के काफी देर बाद भी न तो प्रशासन व एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही काफी देर तक बुझाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए। हादसे के करीब एक घंटे बाद ओसियां से आई दमकल की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया।

Published on:

22 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Accident: भीषण भिड़ंत के बाद ट्रक-ट्रेलर में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला; भारतमाता एक्सप्रेसवे पर 5​KM तक जाम

