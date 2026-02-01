Sadhvi Prem Baisa Death Case:साध्वी प्रेम बाईसा की आश्रम में संदिग्ध मौत का सच करीब! पुलिस ने कारण बताने से साधी चुप्पी

गत 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई थी। 29 जनवरी को पिता बिरमनाथ ने मर्ग दर्ज कराया था। पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंपा था। जांच के एसआइटी गठित की गई थी। पुलिस हालांकि सभी पहलूओं पर जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को इंजेक्शन के रिएक्शन से मृत्यु की अधिक आशंका थी। एफएसएल जांच रिपोर्ट भी पुलिस की जांच की दिशा में ही मिली है।