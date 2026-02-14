Sadhvi Prem Baisa Death: कम्पाउण्डर से 5 घंटे पूछताछ, फिर पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट ने बदल दी संदिग्ध मौत की पूरी कहानी

Sadhvi Prem Baisa Death Case Update: जोधपुर के बोरानाडा थानान्तर्गत पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में एफएसएल की जांच में सभी तरह की आशंकाएं निर्मूल साबित हो गईं। पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट में साध्वी को अस्थमा की वजह से सांस रुकने से मृत्यु होने की आशंका जताई गई है।