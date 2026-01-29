Sadhvi Prem Baisa: जानिए कौन हैं साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी डेथ बन गई मिस्ट्री

पुलिस अब मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रही है। देर रात आश्रम पर सैकड़ों भक्तों की भीड़ जमा हो गई और उसने नारेबाजी शुरू कर दी थी। समर्थक मौत की निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे, जबकि उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। साध्वी पिछले साल सोशल मीडिया विवाद के बाद अध्यात्म क्षेत्र में सक्रिय थीं और मंगलवार को अजमेर में 9 दिवसीय भागवत कथा पूर्ण कर आश्रम लौटी थीं।