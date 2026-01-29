29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: जानिए कौन हैं साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी डेथ बन गई मिस्ट्री

Sadhvi Prem Baisa : राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हो गया। पर साध्वी प्रेम बाईसा की डेथ एक मिस्ट्री बन गई है। जानें कौन हैं साध्वी प्रेम बाईसा?

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 29, 2026

Rajasthan Sadhvi Prem Baisa death become a mystery find out who she was

मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा। फोटो पत्रिका

Sadhvi Prem Baisa : राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हो गया। पर साध्वी प्रेम बाईसा की डेथ एक मिस्ट्री बन गई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के परेऊ गांव की मूल निवासी हैं साध्वी प्रेम बाईसा। साध्वी संत समाज में एक बेहद जाना-पहचाना नाम थीं। वे लंबे समय से संत परंपरा से जुड़ी हुई थीं।

कथावाचन के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करती थीं। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा बीते एक साल से एक विवादित वीडियो को लेकर तनाव में थीं। इस पर साध्वी ने सार्वजनिक रूप से अग्निपरीक्षा देने की बात कही थी। उन्होंने संत समाज से अपील की थी कि अग्निपरीक्षा के लिए स्थान और तारीख तय की जाए। साध्वी का कहना था कि वह स्वयं को निर्दोष साबित करेंगी और यह दिखाएंगी कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है।

इस मामले की जांच जारी

बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश होगा। पुलिस अधिकारी शकील अहमद इस पूरे मामले की जांच स्वयं कर रहे थे।

साध्वी प्रेम बाईसा की हुई संदिग्ध मृत्यु

जोधपुर के बोरानाडा थाना इलाके के पाल गांव स्थित आश्रम में बुधवार शाम राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर प्रवीण जैन ने उन्हें 'ब्रॉड डेड' (मृत अवस्था में लाना) घोषित किया था। अस्पताल की सूचना के बावजूद परिजन शव लेकर आश्रम चले गए थे। पुलिस ने आश्रम को सील कर शव महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी में रखवाया।

मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

पुलिस अब मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रही है। देर रात आश्रम पर सैकड़ों भक्तों की भीड़ जमा हो गई और उसने नारेबाजी शुरू कर दी थी। समर्थक मौत की निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे, जबकि उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। साध्वी पिछले साल सोशल मीडिया विवाद के बाद अध्यात्म क्षेत्र में सक्रिय थीं और मंगलवार को अजमेर में 9 दिवसीय भागवत कथा पूर्ण कर आश्रम लौटी थीं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rail Connectivity : बुलेट ट्रेन के दौर में राजस्थान के 8 जिला मुख्यालय रेल सेवा को क्यों तरसे, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट
जयपुर
Rajasthan eight district headquarters still deprived of rail connectivity In bullet trains era read ground report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 02:38 pm

Published on:

29 Jan 2026 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sadhvi Prem Baisa: जानिए कौन हैं साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी डेथ बन गई मिस्ट्री
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Murder: दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने लोहे के ऐंगल से की पत्नी की हत्या, बेटी का भी किया बुरा हाल

Murder, Murder in Rajasthan, Murder in Jodhpur, Wife murdered, Wife murdered in Jodhpur, Wife murdered in Rajasthan, Husband murdered wife, Husband murdered wife in Jodhpur, Husband murdered wife in Rajasthan, Jodhpur Crime News
जोधपुर

अजित पवार की मौत ने याद दिलाया राजस्थान का पहला विमान हादसा, जब इस दिग्गज नेता की गई थी जान; नहीं मना पाए थे जीत का जश्न

Private plane crash
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa Death : राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत, हनुमान बेनीवाल ने की जांच की मांग, See Video

Rajasthan Famous spiritual leader Prem Baisa died under suspicious circumstances Hanuman Beniwal demanded an investigation
जोधपुर

UGC Protest: यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आंदोलन तेज, एक फरवरी को राजस्थान के इस शहर में बंद की घोषणा

Protest against UGC Act (2)
जोधपुर

राजस्थान : सरकारी स्कूल के सामने छात्रों के बीच खूनी खेल, दो गुटों में चाकूबाजी, इलाके में फैली सनसनी

stabbing, stabbing in Jodhpur, stabbing among students, stabbing outside government school, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, चाकूबाजी, जोधपुर में चाकूबाजी, छात्रों में चाकूबाजी, सरकारी स्कूल के बाहर चाकूबाजी, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.