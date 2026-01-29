Sadhvi Prem Baisa Death : राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत, हनुमान बेनीवाल ने की जांच की मांग

साध्वी प्रेम बाईसा के मौत पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस को टैग करके लिखा कि मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी व @PoliceRajasthan के DGP संज्ञान लेवे, जोधपुर स्थित एक अस्पताल में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने के समाचार अत्यंत दुःखद है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।