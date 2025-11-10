Udaipur Crime : एक्सीडेंट क्लेम दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Udaipur Crime : उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट क्लेम दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसपी कार्यालय में रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।
रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वर्ष 2022 में आरोपी से मुलाकात हुई थी। न्यायालय में एक्सीडेंट क्लेम के लिए किए गए मुकदमे में मदद के लिए कहने लगा। संपर्क बढ़ा तो आरोपी युवती को बलीचा स्थित फ्लैट पर ले गया। मुकदमे के सबन्ध में चर्चा करते हुए कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को बेहाल पाया।
रिपोर्ट में युवती ने बताया कि एतराज करने पर आरोपी धमकाने लगा। कहा कि तेरे साथ बलात्कार किया है और वीडियो बना लिया है। किसी को बताया वीडियो वायरल कर दूंगा। इस तरह की धमकियां देकर आरोपी ने कई बार बलात्कार किया।
वीडियो डिलीट करने की एवज में 5 लाख रुपए मांगे। इसको लेकर कई बार मारपीट कर चुका है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर पीड़िता के नाम की फर्जी आइडी भी बना रखी है, जिस पर फोटो अपलोड कर रहा है।
