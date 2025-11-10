Udaipur Crime : एक्सीडेंट क्लेम दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी

रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वर्ष 2022 में आरोपी से मुलाकात हुई थी। न्यायालय में एक्सीडेंट क्लेम के लिए किए गए मुकदमे में मदद के लिए कहने लगा। संपर्क बढ़ा तो आरोपी युवती को बलीचा स्थित फ्लैट पर ले गया। मुकदमे के सबन्ध में चर्चा करते हुए कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को बेहाल पाया।