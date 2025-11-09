Ajmer Crime : अजमेर में आधी रात में कार सवार युवती ने मचाया ‘बचाओ, बचाओ’ का शोर, मची अफरा-तफरी

हंगामे के बाद कार में सवार युवकों को ले जाती हरिभाऊ उपाद्यानगर थाना पुलिस। फोटो पत्रिका
Ajmer Crime : अजमेर शहर में शनिवार रात नशे की चपेट में आई युवती ने रीजनल कॉलेज के सामने नई चौपाटी पर हंगामा खड़ा कर दिया। कार से युवती के ‘बचाओ, बचाओ’ के शोर से अफरा-तफरी का माहौल फैल गया। मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई।
मामला जेएलएन मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के निजी मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़ा होना पाया गया। बाद में मामला रफा-दफा कर दिया गया। शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे रीजनल कॉलेज नई चौपाटी के सामने से गुजरती कार से अचानक एक युवती ने ‘बचाओ.., बचाओ’ का शोर मचा दिया। कार में दो युवक और दो युवतियां सवार थीं। भीड़ जुटी तो कार में सवार युवती उनके साथ जाने से इनकार करती नजर आई, जबकि उसकी साथी आपसी मामला बताकर टालती रही।
हंगामे की सूचना पर हरिभाऊ उपाध्यायनगर, क्रिश्चियनगंज थाने का गश्ती दल, 112 और सिग्मा टीम पहुंची। युवतियों के नशे की हालत में होने पर पुलिस बैकफुट पर आ गई। हालांकि दोनों को पुलिस वाहन में बैठा लिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद सच पुलिस के सामने आया। पुलिस ने उनका मेडिकल करवाना या कार्रवाई करना तक मुनासिब नहीं समझा।
पिछले कुछ साल में होटल, रेस्टोरेंट में पार्टी कल्चर ने जड़ें जमा ली हैं। खासकर युवाओं में नशे को लेकर गांजा, वीड, हर्बल स्मोक और ड्रिंक के मिश्रण का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। सिगरेट की आड़ में ‘स्मोकिंग जोन’ में गांजे के कश लगाए जा रहे हैं, वहीं कई जगह विदेशी लेवर वाले ‘वेप’ में मादक पदार्थ मिलाकर परोसे जाते है।
पड़ताल में आया कि युवतियां उदयपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ है और शनिवार को चिकित्सक मित्र से मिलने अजमेर आई थीं। चिकित्सक एक अन्य चिकित्सक के साथ उन्हें शहर के एक होटल में खाना-खिलाने ले गया। कथिततौर पर उन्होंने ‘गांजे’ का धुआं छल्ले बनाकर उड़ाए।
एक युवती के सिर नशा चढ़ गया। घुटन महसूस होने पर वह बाहर आ गई। दोनों चिकित्सक भी बाहर आ गए। युवती उनके साथ कार में रवाना हो गई, लेकिन नई चौपाटी पहुंचते ही शोर मचा दिया।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग