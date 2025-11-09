Ajmer Crime : अजमेर में आधी रात में कार सवार युवती ने मचाया ‘बचाओ, बचाओ’ का शोर, मची अफरा-तफरी

मामला जेएलएन मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के निजी मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़ा होना पाया गया। बाद में मामला रफा-दफा कर दिया गया। शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे रीजनल कॉलेज नई चौपाटी के सामने से गुजरती कार से अचानक एक युवती ने ‘बचाओ.., बचाओ’ का शोर मचा दिया। कार में दो युवक और दो युवतियां सवार थीं। भीड़ जुटी तो कार में सवार युवती उनके साथ जाने से इनकार करती नजर आई, जबकि उसकी साथी आपसी मामला बताकर टालती रही।