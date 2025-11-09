राजस्थान में ग्राम पंचायतों और निकायों का बदला नक्शा, आज खत्म होगा इन छह नगर निगमों का कार्यकाल

निकायों में वार्डों की संख्या 7475 से बढ़कर 10175 पहुंच गई है। वहीं, 11310 ग्राम पंचायतों में अब 3500 और जुड़ गई हैं। हालांकि, कई ग्राम पंचायतों में चुनाव का मामला कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर किसी तरह की कानूनी बाधा नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार समय रहते सक्रिय नहीं हुई। अब विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने का हवाला दिया जा रहा है। उधर, कांग्रेस चुनाव नहीं कराने पर सरकार पर हमलावर है।