अजमेर

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में अनोखी सर्जरी, मरीज की खराब हालत देख डाक्टर ने बनाया नया सिर

Ajmer : अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में एक अनोखी सर्जरी। डॉ. नेपो विद्यार्थी ने बनाया नया सिर। जीहां, डाक्टर ने मरीज की खराब हालत देखकर स्टील की कटोरी पर जांघ के मांस को रख कर सिर बनाया। पढ़ें रोचक स्टोरी।

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 08, 2025

Ajmer JLN Hospital unique surgery doctor created a new head after seeing patient condition

मरीज दयाराम के सिर में स्टील की कटोरी रख जांघ के मांस से बनाया सिर। फोटो पत्रिका

Ajmer : अजमेर में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नेपो विद्यार्थी ने जटिल ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई। डॉ. नेपो ने स्टील की कटोरी पर जांघ के मांस को रख कर सिर बनाया। ऑपरेशन के बाद मरीज के स्वास्थ्य में काफी सुधार है।

मरीज की तबियत बिगड़ने पर डाक्टर ने उठाया बड़ा कदम

विभागाध्यक्ष व प्लास्टिक सर्जन डॉ. नेपो ने बताया कि भरतपुर निवासी मरीज दयाराम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिर में गंभीर चोट व नाजुक हालत होने पर मरीज के सिर में स्टील की कटोरी/ प्लेट पर मांस आदि रख कर ऑपरेशन कर दिया लेकिन इसके बाद संक्रमण के चलते मांस काला पड़ गया और मरीज की तबियत बिगड़ने लगी।

नया सिर बनाया, मरीज की स्थिति में सुधार

पिछले दिनों परिचित ने उनकी इस हालात को देख अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लाने की सलाह दी। मरीज के आने पर डॉ. नेपो ने ऑपरेशन का निर्णय किया। उन्होंने विशेष प्रक्रार की स्टील की नई कटोरी/ प्लेट पर स्क्रू लगाकर जांघ से मांस लेकर कटोरी के ऊपर रख एक तरह से नया सिर बनाया। करीब तीन घंटे से अधिक समय हुए ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक है। ऑपरेशन के दौरान सिर का काला पड़ा मांस हटाया गया।

प्रधानाचार्य व एनेस्थीसिया के डाक्टरों का रहा विशेष सहयोग

डॉ. नेपो के अनुसार जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अनिल सामरिया का सहयोग मिला। एनेस्थीसिया के लिए डॉ. दीपिका व डॉ. बीना का विशेष सहयोग रहा।

Published on:

08 Nov 2025 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर के जेएलएन अस्पताल में अनोखी सर्जरी, मरीज की खराब हालत देख डाक्टर ने बनाया नया सिर

