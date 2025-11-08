अजमेर के जेएलएन अस्पताल में अनोखी सर्जरी, मरीज की खराब हालत देख डाक्टर ने बनाया नया सिर

मरीज दयाराम के सिर में स्टील की कटोरी रख जांघ के मांस से बनाया सिर। फोटो पत्रिका
Ajmer : अजमेर में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नेपो विद्यार्थी ने जटिल ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई। डॉ. नेपो ने स्टील की कटोरी पर जांघ के मांस को रख कर सिर बनाया। ऑपरेशन के बाद मरीज के स्वास्थ्य में काफी सुधार है।
विभागाध्यक्ष व प्लास्टिक सर्जन डॉ. नेपो ने बताया कि भरतपुर निवासी मरीज दयाराम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिर में गंभीर चोट व नाजुक हालत होने पर मरीज के सिर में स्टील की कटोरी/ प्लेट पर मांस आदि रख कर ऑपरेशन कर दिया लेकिन इसके बाद संक्रमण के चलते मांस काला पड़ गया और मरीज की तबियत बिगड़ने लगी।
पिछले दिनों परिचित ने उनकी इस हालात को देख अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लाने की सलाह दी। मरीज के आने पर डॉ. नेपो ने ऑपरेशन का निर्णय किया। उन्होंने विशेष प्रक्रार की स्टील की नई कटोरी/ प्लेट पर स्क्रू लगाकर जांघ से मांस लेकर कटोरी के ऊपर रख एक तरह से नया सिर बनाया। करीब तीन घंटे से अधिक समय हुए ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक है। ऑपरेशन के दौरान सिर का काला पड़ा मांस हटाया गया।
डॉ. नेपो के अनुसार जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अनिल सामरिया का सहयोग मिला। एनेस्थीसिया के लिए डॉ. दीपिका व डॉ. बीना का विशेष सहयोग रहा।
