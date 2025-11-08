अजमेर के जेएलएन अस्पताल में अनोखी सर्जरी, मरीज की खराब हालत देख डाक्टर ने बनाया नया सिर

पिछले दिनों परिचित ने उनकी इस हालात को देख अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लाने की सलाह दी। मरीज के आने पर डॉ. नेपो ने ऑपरेशन का निर्णय किया। उन्होंने विशेष प्रक्रार की स्टील की नई कटोरी/ प्लेट पर स्क्रू लगाकर जांघ से मांस लेकर कटोरी के ऊपर रख एक तरह से नया सिर बनाया। करीब तीन घंटे से अधिक समय हुए ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक है। ऑपरेशन के दौरान सिर का काला पड़ा मांस हटाया गया।