पुष्कर के समीप अनियंत्रित निजी बस खेत में पलटी, मची चीख-पुकार, 21 सवारियां चोटिल

बस में सवार शारदा व किशनपुरा निवासी प्रकाश गुर्जर ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 8 बजे गोविंदगढ़ से पुष्कर आ रही निजी बस किशनपुरा पेट्रोल पंप के पास घुमाव पर टर्न लेते समय अचानक असंतुलित होकर खेत में पलट गई। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही सहायक उपनिरीक्षक छीतरमल वैष्णव, सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुर्डिया भी चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का इलाज कराने में मदद की। सहायक उपनिरीक्षक वैष्णव ने बताया कि अजमेर रेफर किए गए घायलों की हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि क्षतिग्रस्त बस पुष्कर थाने लाकर कब्जे में ले लिया है।