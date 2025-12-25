पुष्कर के समीप अनियंत्रित निजी बस खेत में पलटी, मची चीख-पुकार, 21 सवारियां चोटिल

फोटो पत्रिका
पुष्कर (अजमेर)। समीपवर्ती ग्राम किशनपुरा के पेट्रोल पंप के पास घुमाव पर टर्न लेते समय गुरुवार सुबह तेज गति से आ रही सवारियों से भरी निजी बस असंतुलित होकर खेत में पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस की खिड़कियों से घायल यात्रियों को बाहर निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। हादसे में करीब 21 सवारियां घायल हो गईं। इनमें एक गर्भवती युवती समेत 7 को पुष्कर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया।
बस में सवार शारदा व किशनपुरा निवासी प्रकाश गुर्जर ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 8 बजे गोविंदगढ़ से पुष्कर आ रही निजी बस किशनपुरा पेट्रोल पंप के पास घुमाव पर टर्न लेते समय अचानक असंतुलित होकर खेत में पलट गई। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही सहायक उपनिरीक्षक छीतरमल वैष्णव, सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुर्डिया भी चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का इलाज कराने में मदद की। सहायक उपनिरीक्षक वैष्णव ने बताया कि अजमेर रेफर किए गए घायलों की हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि क्षतिग्रस्त बस पुष्कर थाने लाकर कब्जे में ले लिया है।
गोविन्दगढ़ निवासी रमेश चंद (25), नांद निवासी पूजा (25), ईश्वर (40), गोविन्दगढ़ निवासी मोहम्मद सफीक (60), किशनपुरा निवासी बिदामी देवी (40), लेसवा निवासी मनभरी देवी (60), किशनपुरा निवासी गोविन्द व दिनेश, पांची देवी, नांद के महेन्द्र, गोविन्दगढ़ निवासी टीना (20), प्रधान (19), लेसवा निवासी शारदा देवी (35), गोविन्दगढ़ निवासी शिवनाथ समेत 14 जने घायल हुए। प्राथमिक उपचार के बाद इनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।
दुर्घटना में नांद निवासी पार्वती देवी (35), मोहम्मद रफीक (50) महेन्द्र (50), किशनपुरा निवासी शीला, लेसवा निवासी दुर्गादेवी (60), गोविन्दगढ़ निवासी राहुल (36) एवं नांद निवासी संगीता समेत सात घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। इनमें गर्भवती बताई जा रही संगीता को जांच के लिए रेफर किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग