Dausa Accident: छुट्टी पर घर लौट रहे सेना के जवान को ट्रेलर ने कुचला, 200 मीटर तक शव को घसीटता ले गया

इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे एक बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े जवान को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि जवान का शव ट्रेलर के टायरों के बीच बुरी तरह फंस गया और ट्रेलर करीब 200 मीटर तक शव को घसीटता हुआ ले गया। घटना के समय राजमार्ग पर गश्त कर रही पुलिस ने सड़क पर घसीट के निशान देखे तो पास में खड़ी कार सवार से पूछताछ की। जानकारी मिलने पर पुलिस ने ट्रेलर के पास जाकर देखा, जहां जवान का शव ट्रेलर के नीचे दबा पड़ा मिला। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाकर सिकराय मोर्चरी में रखवाया।