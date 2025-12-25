Dausa Accident: छुट्टी पर घर लौट रहे सेना के जवान को ट्रेलर ने कुचला, 200 मीटर तक शव को घसीटता ले गया

हादसे के बाद सड़क किनारे खड़ा ट्रेलर। फोटो: पत्रिका
दौसा/सिकराय। राजस्थान के दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर गुरुवार अलसुबह हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। झांसी से झुंझुनू आ रहे सेना के जवान को बेकाबू ट्रेलर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मानपुर पुलिस के एएसआई फतेहसिंह ने बताया कि झांसी में तैनात सेना का जवान एके मान (उम्र 50 वर्ष) निवासी भील तहसील गोहाना जिला झुंझुनूं छुट्टी मिलने के बाद अपने गांव लौट रहे था।
जवान ने झांसी से किराए पर कार ली थी। सुबह करीब 6 बजे नेशनल हाईवे 21 पर सीकरी कट के पास एक होटल के नजदीक चाय पीने के लिए कार रुकवाई। कार चालक साइड में वाहन खड़ा कर कार में ही सो गया, जबकि जवान पास ही होटल पर चाय पीने चले गए।
इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे एक बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े जवान को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि जवान का शव ट्रेलर के टायरों के बीच बुरी तरह फंस गया और ट्रेलर करीब 200 मीटर तक शव को घसीटता हुआ ले गया। घटना के समय राजमार्ग पर गश्त कर रही पुलिस ने सड़क पर घसीट के निशान देखे तो पास में खड़ी कार सवार से पूछताछ की। जानकारी मिलने पर पुलिस ने ट्रेलर के पास जाकर देखा, जहां जवान का शव ट्रेलर के नीचे दबा पड़ा मिला। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाकर सिकराय मोर्चरी में रखवाया।
हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के पास मिले आई-कार्ड से पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव उन्हें सौंपा जाएगा।
