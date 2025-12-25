25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

Special Train: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, फुलेरा से 2 और खातीपुरा से एक स्पेशल ट्रेन चलेगी, राजस्थान सहित 7 राज्यों के लोगों को होगा फायदा

Rajasthan Special Train: विंटर वेकेशन, क्रिसमस और नववर्ष के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 25, 2025

Train news

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान सहित 7 राज्यों के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। विंटर वेकेशन, क्रिसमस और नववर्ष के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर रेलवे ने फुलेरा–कुरुक्षेत्र, फुलेरा–शकूरबस्ती और खातीपुरा-मडगांव के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने निर्णय लिया है।

बता दें कि फुलेरा-कुरुक्षेत्र और फुलेरा-शकूरबस्ती के बीच स्पेशल ट्रेन चलने से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रेल यात्रियों को फायदा होगा। वहीं, खातीपुरा से मडगांव के बीच स्पेशल ट्रेन चलने से राजस्थान सहित मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के रेल यात्रियों का सफर आसान होगा।

फुलेरा से चलेगी दो स्पेशल ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुरूक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल ट्रेन 29 दिसम्बर से 1 जनवरी तक (4 ट्रिप) कुरूक्षेत्र से फुलेरा-कुरूक्षेत्र स्पेशल ट्रेन 30 दिसम्बर से 2 जनवरी तक (4 ट्रिप) फुलेरा से संचालित हाेगी। इसी प्रकार फुलेरा-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन 29 से 1 तक (04 ट्रिप) फुलेरा से और शकूरबस्ती-फुलेरा स्पेशल ट्रेन 29 दिसम्बर से 1 जनवरी तक (4 ट्रिप) शकूरस्ती से चलेगी।

खातीपुरा से मडमांव के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार खातीपुरा से खातीपुरा-मडगांव स्पेशल ट्रेन 28 दिसंबर शाम 4:50 बजे रवाना होकर 30 दिसम्बर सुबह 4:40 बजे मडगांव पहुंचेगी। मडगांव से स्पेशल ट्रेन 30 दिसम्बर सुबह 5:40 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम सवा 4 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। यह ट्रेन जयपुर जंक्शन, किशनगढ़, अजमेर, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत, वसई रोड, पनवेल, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलुन, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम एवं करमली स्टेशन पर ठहराव करेगी।

Published on:

25 Dec 2025 08:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Special Train: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, फुलेरा से 2 और खातीपुरा से एक स्पेशल ट्रेन चलेगी, राजस्थान सहित 7 राज्यों के लोगों को होगा फायदा

