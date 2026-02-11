राजस्थान में IAS भारती दीक्षित और आशीष मोदी का तलाक, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप

राजस्थान में सीनियर नौकरशाह दंपती से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई थी। साल 2014 बैच की आईएएस अधिकारी और वर्तमान में वित्त विभाग में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत 38 वर्षीय भारती दीक्षित ने अपने पति एवं समाज कल्याण विभाग के निदेशक आशीष मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जयपुर के एसएमएस थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने प्रताड़ना, धमकी, जबरन कैद और निगरानी जैसे आरोप लगाते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।