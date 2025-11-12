Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IAS पत्नी बोलीं- आईएएस पति शराब के नशे में देता था धमकियां, तलाक के लिए बंदूक तान दी थी, सुरक्षा की लगाई गुहार

Rajasthan ias couple dispute: FIR में कहा गया है कि आशीष मोदी शराब के नशे में उन्हें तलाक देने के लिए दबाव डालते थे और एक बार कमरे में बंद कर बंदूक दिखाकर धमकाया। भारती ने आरोप लगाया, पति ने उनकी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर रखा था और कई महिलाओं से संबंध थे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 12, 2025

Rajasthan ias couple dispute

Rajasthan ias couple dispute (Photo-X)

Rajasthan ias couple dispute: जयपुर: राजस्थान में एक महिला आईएएस अफसर ने अपने ही आईएएस पति पर प्रताड़ना, धमकी और जबरदस्ती कैद में रखने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। मामला राज्य के सीनियर नौकरशाह दंपती से जुड़ा है, जिससे नौकरशाही हलकों में हड़कंप मच गया है।

बता दें कि 38 वर्षीय भारती दीक्षित, जो फिलहाल वित्त विभाग में संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने सात नवंबर को जयपुर के एसएमएस थाना क्षेत्र में अपने पति और समाज कल्याण विभाग के निदेशक आशीष मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों ही साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

'शराब के नशे में धमकाता और तलाक के लिए दबाव डालता था'

एफआईआर में भारती दीक्षित ने आरोप लगाया कि उनका पति आशीष मोदी अक्सर शराब के नशे में उन्हें धमकाता था और लगातार तलाक देने के लिए दबाव बनाता था। उन्होंने कहा, जब उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे, तब मोदी ने उनकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर शादी की थी।

'कमरे में बंद कर बंदूक दिखाकर मांगा तलाक'

भारती के मुताबिक, अक्टूबर में आशीष मोदी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और तलाक देने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस दौरान मोदी ने फोन पर किसी को यह कहते हुए कॉल किया, एक बड़ा सूटकेस और कुछ शूटर तैयार रखना।

महिला अफसर ने यह भी दावा किया, पति ने उनकी मोबाइल डिवाइस को दो अन्य उपकरणों से लिंक कर रखा था और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद मोदी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

पति बोले- जांच में सहयोग करूंगा

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष मोदी ने कहा कि वे फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जांच जारी है। उन्होंने बताया कि वे 4 से 7 नवंबर तक बिहार में चुनाव ड्यूटी पर थे और पुलिस की हर जांच में पूरा सहयोग देंगे।

कई महिलाओं से संबंध

भारती के मुताबिक, आरोपी IAS पति का कई महिलाओं से संबंध था। उसे धमकियां मिलती रहीं कि अगर किसी से कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। अजमेर और बीकानेर पोस्टिंग के दौरान भी आरोपी के खिलाफ महिलाओं से जुड़ी चर्चाएं सामने आईं।

राजस्थान कैडर पाने के लिए की थी शादी

भारती दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि आशीष मोदी को चयन के बाद नागालैंड कैडर मिला था, लेकिन उन्होंने राजस्थान में पोस्टिंग पाने के लिए उनसे शादी की। शादी के बाद से उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ गई और साल 2018 में बेटी के जन्म के बाद उन्होंने कई बार शारीरिक हिंसा भी की।

पुलिस ने लगाए गंभीर धाराएं

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 85 (पति द्वारा क्रूरता), 308 (उगाही), 127 (अवैध रूप से बंधक बनाना) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि जांच शुरू कर दी गई है और भारती दीक्षित को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर के सांगानेर में बनी कई कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने कहा- अतिक्रमण ध्वस्त कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें
जयपुर
Rajasthan High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 02:56 pm

Published on:

12 Nov 2025 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IAS पत्नी बोलीं- आईएएस पति शराब के नशे में देता था धमकियां, तलाक के लिए बंदूक तान दी थी, सुरक्षा की लगाई गुहार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Voter Revision: गणना प्रपत्र वितरण में छलांग, जानिए राजस्थान में किस जिले ने मारी बाजी, और कौनसा जिला फिसडृी

sir survey voters 2003 records ratlam mp news
जयपुर

Amayra Death Case: जयपुर में अमायरा की मौत पर गुस्सा, जानिए लोग किसे ठहरा रहे जिम्मेदार

Amayra death case
जयपुर

JDA Action: जयपुर में कालवाड़ रोड की इन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 2 इमारतों को किया सील

removed illegal encroachment
जयपुर

जयपुर में बस के नीचे आकर कॉलेज छात्रा की दर्दनाक मौत, राजस्थान रोडवेज ने लिया बड़ा एक्शन

जयपुर

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

Photo; PIB X Handle
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.