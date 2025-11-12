IAS पत्नी बोलीं- आईएएस पति शराब के नशे में देता था धमकियां, तलाक के लिए बंदूक तान दी थी, सुरक्षा की लगाई गुहार

भारती दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि आशीष मोदी को चयन के बाद नागालैंड कैडर मिला था, लेकिन उन्होंने राजस्थान में पोस्टिंग पाने के लिए उनसे शादी की। शादी के बाद से उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ गई और साल 2018 में बेटी के जन्म के बाद उन्होंने कई बार शारीरिक हिंसा भी की।