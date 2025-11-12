IAS पत्नी बोलीं- आईएएस पति शराब के नशे में देता था धमकियां, तलाक के लिए बंदूक तान दी थी, सुरक्षा की लगाई गुहार

Rajasthan ias couple dispute (Photo-X)
Rajasthan ias couple dispute: जयपुर: राजस्थान में एक महिला आईएएस अफसर ने अपने ही आईएएस पति पर प्रताड़ना, धमकी और जबरदस्ती कैद में रखने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। मामला राज्य के सीनियर नौकरशाह दंपती से जुड़ा है, जिससे नौकरशाही हलकों में हड़कंप मच गया है।
बता दें कि 38 वर्षीय भारती दीक्षित, जो फिलहाल वित्त विभाग में संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने सात नवंबर को जयपुर के एसएमएस थाना क्षेत्र में अपने पति और समाज कल्याण विभाग के निदेशक आशीष मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों ही साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
एफआईआर में भारती दीक्षित ने आरोप लगाया कि उनका पति आशीष मोदी अक्सर शराब के नशे में उन्हें धमकाता था और लगातार तलाक देने के लिए दबाव बनाता था। उन्होंने कहा, जब उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे, तब मोदी ने उनकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर शादी की थी।
भारती के मुताबिक, अक्टूबर में आशीष मोदी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और तलाक देने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस दौरान मोदी ने फोन पर किसी को यह कहते हुए कॉल किया, एक बड़ा सूटकेस और कुछ शूटर तैयार रखना।
महिला अफसर ने यह भी दावा किया, पति ने उनकी मोबाइल डिवाइस को दो अन्य उपकरणों से लिंक कर रखा था और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद मोदी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष मोदी ने कहा कि वे फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जांच जारी है। उन्होंने बताया कि वे 4 से 7 नवंबर तक बिहार में चुनाव ड्यूटी पर थे और पुलिस की हर जांच में पूरा सहयोग देंगे।
भारती के मुताबिक, आरोपी IAS पति का कई महिलाओं से संबंध था। उसे धमकियां मिलती रहीं कि अगर किसी से कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। अजमेर और बीकानेर पोस्टिंग के दौरान भी आरोपी के खिलाफ महिलाओं से जुड़ी चर्चाएं सामने आईं।
भारती दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि आशीष मोदी को चयन के बाद नागालैंड कैडर मिला था, लेकिन उन्होंने राजस्थान में पोस्टिंग पाने के लिए उनसे शादी की। शादी के बाद से उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ गई और साल 2018 में बेटी के जन्म के बाद उन्होंने कई बार शारीरिक हिंसा भी की।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 85 (पति द्वारा क्रूरता), 308 (उगाही), 127 (अवैध रूप से बंधक बनाना) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि जांच शुरू कर दी गई है और भारती दीक्षित को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
