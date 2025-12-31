जयपुर में वायु के जैसे अब ध्वनि प्रदूषण की भी होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

जयपुर. शहर में ध्वनि प्रदूषण का अब हर सेकंड पता चल सकेगा। नए साल में वायु प्रदूषण के जैसे ध्वनि प्रदूषण की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए चार जगहों पर रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केन्द्र बनेंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इन केन्द्रों के लिए जगह चिह्नित कर ली गई और इन्हें मार्च तक शुरू करने की तैयारी की है।
शहर के आवासीय, शांत, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मानसरोवर, राजापार्क, झालाना और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में जगह चिह्नित की गई है। हालांकि अभी इन जगहों के लिए संबंधित विभागों से एनओसी नहीं आई है। एनओसी मिलते ही केन्द्र के लिए काम शुरू होगा। इसके अलावा शहर में जगह-जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी भी मिल सकेगी।
राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और कोटा में आवासीय, शांत, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए केन्द्र बनाए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इसके लिए 4.81 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अभी माह में एक बार ही मैन्युअली ध्वनि की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। प्रदेश के 36 शहरों में मंडल के कार्मिक आवासीय, शांत, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर 178 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की जांच कर रहे हैं।
ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए परिवेशी ध्वनि जांच केन्द्र बना रहे हैं। इसके लिए टेंडर कर दिए है। मार्च तक ये केन्द्र तैयार हो जाएंगे।
- कपिल चंद्रावल, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडल
