जयपुर में वायु के जैसे अब ध्वनि प्रदूषण की भी होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

शहर के आवासीय, शांत, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मानसरोवर, राजापार्क, झालाना और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में जगह चिह्नित की गई है। हालांकि अभी इन जगहों के लिए संबंधित विभागों से एनओसी नहीं आई है। एनओसी मिलते ही केन्द्र के लिए काम शुरू होगा। इसके अलावा शहर में जगह-जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी भी मिल सकेगी।