नए साल पर डीजीपी राजीव शर्मा ने तय की राजस्थान पुलिस की नई प्राथमिकताएं, इन पर रहेगा फोकस

प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से पुलिस-जन संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। इससे पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। साथ ही आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग से पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नए साल में तय की गई इन प्राथमिकताओं के जरिए राजस्थान पुलिस को और अधिक सक्षम, जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है।