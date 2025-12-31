नए साल पर डीजीपी राजीव शर्मा ने तय की राजस्थान पुलिस की नई प्राथमिकताएं, इन पर रहेगा फोकस

DGP Rajeev Sharma: फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। नए साल के मौके पर डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस की नई प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जन-सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और जनविश्वास को केंद्र में रखते हुए पुलिस तंत्र को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील एवं तकनीक-सक्षम बनाया जाएगा।
डीजीपी ने बताया कि अपराध संबंधी प्राथमिकताओं में संगठित अपराध पर सख्ती से रोक लगाना, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना प्रमुख रहेगा। इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोकथाम और जल्द कार्रवाई की जाएगी।
साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उनकी रोकथाम और जांच को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करना भी पुलिस का अहम लक्ष्य रहेगा, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से पुलिस-जन संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। इससे पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। साथ ही आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग से पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नए साल में तय की गई इन प्राथमिकताओं के जरिए राजस्थान पुलिस को और अधिक सक्षम, जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
