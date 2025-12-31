4 से 6 जनवरी तक होगा डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन, पूर्व क्रिकेटर सहवाग भी होंगे शामिल, ग्लोबल टेक और एआई एक्सपर्ट आएंगे जयपुर

वहीं 30 देशों के 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। समिट में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी शामिल होंगे। समिट के संयोजक महावीर प्रताप शर्मा ने बताया कि इवेंट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और आईटी विभाग के सचिव डॉ. उदय सावंत भी समिट में हिस्सा लेंगे।