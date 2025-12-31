31 दिसंबर 2025,

बुधवार

4 से 6 जनवरी तक होगा डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन, पूर्व क्रिकेटर सहवाग भी होंगे शामिल, ग्लोबल टेक और एआई एक्सपर्ट आएंगे जयपुर

सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन होगा।

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Dec 31, 2025

जयपुर। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन होगा। समिट में देश और दुनिया के टेक एक्सपर्ट, स्टार्टअप फाउंडर, निवेशक, नीति निर्माता और सरकारी प्रतिनिधि नजर आएंगे। समिट के संयोजक महावीर प्रताप शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के समर्थन से हो रहे समिट में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, निवेश, एआई, गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोजकों के अनुसार समिट में करीब 10 हजार उद्यमी, 500 से ज्यादा निवेशक और 100 से ज्यादा ग्लोबल स्पीकर शामिल होंगे।

वहीं 30 देशों के 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। समिट में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी शामिल होंगे। समिट के संयोजक महावीर प्रताप शर्मा ने बताया कि इवेंट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और आईटी विभाग के सचिव डॉ. उदय सावंत भी समिट में हिस्सा लेंगे।

राजस्थान सरकार के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सचिव आईएएस रवि सुरपुर ने बताया- समिट में इंटरनेशनल लेवल के टेक और इनोवेशन एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। इनमें एमआईटी के प्रोफेसर रमेश राठकर, स्ट्रैटीजाइजर के एलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर, अरामेक्स के संस्थापक फादी गंदूर, दुबई इंटरनेट सिटी और टीईसीओएम ग्रुप से जुड़े सीनियर लीडर्स शामिल होंगे।

भारत के बड़े स्टार्टअप फाउंडर और निवेशक भी समिट में नजर आएंगे। इनमें फिजिक्सवाला के अलख पांडे, अर्बन कंपनी के राघव चंद्र, टाटा 1एमजी के प्रशांत टंडन, कार देखो के अमित जैन, इजमायट्रिप के निशांत पिट्टी, मिनिमलिस्ट के मोहित यादव और मैपमाइइंडिया के राकेश वर्मा शामिल होंगे।

समिट में टेक और बिजनेस के साथ-साथ संस्कृति और खेल से जुड़े चेहरे भी शामिल होंगे। इनमें ग्रैमी अवॉर्ड विनर म्यूजिक कंपोजर टिकी केज, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर शामिल हैं।

31 Dec 2025 10:12 pm

