गांव से शहर तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की पहल, मजबूत होगा राजस्थान का पब्लिक हेल्थ सिस्टम

एनएचएम राजस्थान के मिशन डायरेक्टर डॉ. अमित यादव ने कहा कि आज के समय में हेल्थकेयर स्टार्टअप्स नई और असरदार तकनीकों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रहे हैं। आईआईएचएमआर स्टार्टअप्स के साथ यह साझेदारी उन इनोवेशन की पहचान और उन्हें ज़मीन पर लागू करने में मदद करेगी, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। फाउंडेशन की डायरेक्टर यामिनी अग्रवाल ने बताया कि इस एमओयू के जरिए इनोवेशन को सीधे पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि स्टार्टअप्स ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को समझकर उनके व्यावहारिक समाधान तैयार कर सकेंगे।