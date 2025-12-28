जयपुर में युवक के पेट से निकाले 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश, सोनोग्राफी में देख डॉक्टर रह गए हैरान

राजधानी में 26 वर्षीय युवक के पेट का ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश निकाले है। हालत इतनी गंभीर थी कि अगर समय पर ऑपरेशन नहीं होता तो युवक का स्टोमक फट सकता था। यह सर्जरी एक निजी अस्पताल में की गई। मरीज 26 दिसंबर को भीलवाड़ा से तेज पेट दर्द की शिकायत लेकर जयपुर में निजी अस्पताल पहुंचा था। शुरुआती जांच में दर्द की वजह साफ नहीं हो सकी, लेकिन जब सोनोग्राफी करवाई गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। जांच में पेट के अंदर बड़ी मात्रा में ठोस और नुकीली वस्तुएं नजर आईं। इसके बाद तुरंत सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉ. तन्मय पारीक की टीम ने मरीज को ऑपरेशन के लिए तैयार किया।