जयपुर में युवक के पेट से निकाले 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश, सोनोग्राफी में देख डॉक्टर रह गए हैरान

राजधानी में 26 वर्षीय युवक के पेट का ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश निकाले है। हालत इतनी गंभीर थी कि अगर समय पर ऑपरेशन नहीं होता तो युवक का स्टोमक फट सकता था। यह सर्जरी एक निजी अस्पताल में की गई। मरीज 26 दिसंबर को भीलवाड़ा से तेज पेट दर्द की शिकायत लेकर जयपुर में निजी अस्पताल पहुंचा था। शुरुआती जांच में दर्द की वजह साफ नहीं हो सकी, लेकिन जब सोनोग्राफी करवाई गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। जांच में पेट के अंदर बड़ी मात्रा में ठोस और नुकीली वस्तुएं नजर आईं। इसके बाद तुरंत सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉ. तन्मय पारीक की टीम ने मरीज को ऑपरेशन के लिए तैयार किया।
डॉ. तन्मय पारीक ने बताया कि युवक की हालत बेहद नाजुक थी। पेट में मौजूद लोहे के पाने और टूथब्रश स्टोमक की दीवारों को नुकसान पहुंचा रहे थे। स्टोमक फटने का खतरा बना हुआ था। पहले एंडोस्कोपी के जरिए इन वस्तुओं को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आकार और संख्या ज्यादा होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इसके बाद ओपन सर्जरी करने का फैसला लिया गया।
करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक चली सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने युवक के पेट से कुल 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश निकाले। इसके अलावा कुछ और लोहे के टुकड़े भी मिले। सर्जरी में एनेस्थेटिस्ट डॉ. आलोक वर्मा सहित पूरी मेडिकल टीम मौजूद रही। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे निगरानी में रखा गया है।
डॉक्टरों के अनुसार युवक पेंटर का काम करता है। बातचीत के दौरान वह सामान्य नजर आ रहा था और किसी तरह की गंभीर मानसिक बीमारी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। इसी मानसिक स्थिति के चलते उसने खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं निगल ली। डॉ. पारीक ने बताया कि इस तरह के मामलों में देर होने पर जान का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है।
