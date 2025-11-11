राजस्थान में IAS पर कई महिलाओं से संबंध बनाने का आरोप, आइएएस पत्नी बोलीं- पति ने झूठ बोलकर भावनात्मक दबाव में विवाह किया

बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल थाना पुलिस ने महिला IAS अधिकारी की शिकायत पर उनके IAS पति के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, मारपीट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 38 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि साल 2014 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ था और उन्हें राजस्थान कैडर मिला। पिता के कैंसर से पीड़ित होने के कारण वे मानसिक रूप से परेशान थीं। इसी दौरान आरोपी IAS अधिकारी (नगालैंड कैडर) ने भावनात्मक दबाव डालकर शादी की।