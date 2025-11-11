राजस्थान में IAS पर कई महिलाओं से संबंध बनाने का आरोप, आइएएस पत्नी बोलीं- पति ने झूठ बोलकर भावनात्मक दबाव में विवाह किया

IAS couple dispute in Rajasthan (Patrika Symbolic photo)
Rajasthan News: जयपुर: एक आइएएस अधिकारी के खिलाफ उनकी आइएएस पत्नी की शिकायत पर एफआइआर दर्ज हुई है। पुलिस के अनुसार, पत्नी ने सात नवंबर को दी शिकायत में आरोप लगाया कि पति ने झूठ बोलकर और भावनात्मक दबाव में विवाह किया। बाद में उन्होंने उनका कैडर नगालैंड से बदलवाकर राजस्थान करवा लिया।
आइएएस पत्नी ने दांपत्य जीवन में मारपीट और प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। एसएमएस थाना पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। महिला अधिकारी ने पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की है।
बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल थाना पुलिस ने महिला IAS अधिकारी की शिकायत पर उनके IAS पति के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, मारपीट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 38 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि साल 2014 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ था और उन्हें राजस्थान कैडर मिला। पिता के कैंसर से पीड़ित होने के कारण वे मानसिक रूप से परेशान थीं। इसी दौरान आरोपी IAS अधिकारी (नगालैंड कैडर) ने भावनात्मक दबाव डालकर शादी की।
शादी के बाद पता चला कि पति ने झूठ बोलकर विवाह किया, ताकि राजस्थान कैडर हासिल कर सके। शादी के बाद उसका व्यवहार हिंसक होता गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह कई बार मारपीट करता, गला दबाकर जान लेने की कोशिश तक की। बेटी के जन्म के बाद स्थिति और बिगड़ गई। डर के चलते पीड़िता कुछ समय अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में रही।
पीड़िता का कहना है, आरोपी IAS पति का कई महिलाओं से संबंध था। उसे धमकियां मिलती रहीं कि अगर किसी से कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। अजमेर और बीकानेर पोस्टिंग के दौरान भी आरोपी के खिलाफ महिलाओं से जुड़ी चर्चाएं सामने आईं।
14 अक्टूबर को वह देर रात घर आया और तलाक देने की धमकी दी। अगले दिन बेटी को स्कूल छोड़ने के बहाने उसे सरकारी गाड़ी में बिठाकर जबरन अपने साथ ले गया। घर में बंद कर पिस्तौल की नोक पर पिता से झूठ बोलवाया कि वह बीमार है।
पीड़िता ने बताया कि पति ने उसके फोन को दो अन्य डिवाइस से जोड़कर निगरानी रखी और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आरोपी आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है और तकनीकी रूप से माहिर है।
तीन नवंबर को बहन की शादी के बाद वह फिर धमकियां देकर गया कि लौटने पर “तेरे और तेरे पिता का हाल देख लेना।” पीड़िता ने कहा कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग