जयपुर: सेंट्रल पार्क और भारत जोड़ो सेतु के नाम बदलने को लेकर सियासी तकरार, गहलोत ने BJP पर साधा निशाना



गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार को सरदार पटेल और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत को सम्मान देने के लिए नए प्रोजेक्ट बनाकर उनका नामकरण करना चाहिए था। गौरतलब है कि एक नवंबर को ग्रेटर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में सेंट्रल पार्क का नाम भैरोंसिंह शेखावत मेमोरियल पार्क और भारत जोड़ो सेतु का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल सेतु किया गया था। नाम बदलने के बाद पहली बार कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है, जिसके बाद से हलचल है।