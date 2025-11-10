EO भर्ती के नाम पर रिश्वत मामला : RPSC की सदस्य संगीता आर्य ने ACB से 15 दिन का समय मांगा

संगीता आर्य। फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान लोकसेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य ईओ भर्ती परीक्षा रिश्वत कांड मामले में सोमवार को एसीबी मुख्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। संगीता आर्य ने एसीबी अनुसंधान अधिकारी को 15 दिन बाद उपस्थित होने के लिए पत्र लिखा है और वर्तमान में आरपीएससी में साक्षात्कार चलने के कारण व्यस्त होना बताया है।
गौरतलब है कि एसीबी ने वर्ष 2023 में घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत सहित अन्य लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने ईओ भर्ती परीक्षा पास करवाने के नाम पर रिश्वत ली थी। तब मामले में आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य और मंजू शर्मा के नाम सामने आए थे। इस पर एसीबी ने संगीता और मंजू के आवास पर सर्च भी किया था।
संगीता आर्य का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक है। एसीबी ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2023 में चार्जशीट पेश की थी, जिसमें आरपीएससी सदस्य संगीता और तत्कालीन सदस्य मंजू को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने मामले को बंद करने की बजाय जांच के कुछ बिंदु बताते हुए पुनः जांच के आदेश दिए थे। इसी के तहत एसीबी मामले में फिर से जांच कर रही है।
