Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

EO भर्ती के नाम पर रिश्वत मामला : RPSC की सदस्य संगीता आर्य ने ACB से 15 दिन का समय मांगा

आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य ईओ भर्ती परीक्षा रिश्वत कांड में एसीबी के समन पर सोमवार को पेश नहीं हुईं। उन्होंने 15 दिन बाद उपस्थित होने का कारण आयोग में चल रहे साक्षात्कार बताए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

RPSC member Sangeeta Arya

संगीता आर्य। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान लोकसेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य ईओ भर्ती परीक्षा रिश्वत कांड मामले में सोमवार को एसीबी मुख्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। संगीता आर्य ने एसीबी अनुसंधान अधिकारी को 15 दिन बाद उपस्थित होने के लिए पत्र लिखा है और वर्तमान में आरपीएससी में साक्षात्कार चलने के कारण व्यस्त होना बताया है।

रिश्वत से जुड़ा मामला

गौरतलब है कि एसीबी ने वर्ष 2023 में घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत सहित अन्य लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने ईओ भर्ती परीक्षा पास करवाने के नाम पर रिश्वत ली थी। तब मामले में आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य और मंजू शर्मा के नाम सामने आए थे। इस पर एसीबी ने संगीता और मंजू के आवास पर सर्च भी किया था।

संगीता आर्य का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक है। एसीबी ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2023 में चार्जशीट पेश की थी, जिसमें आरपीएससी सदस्य संगीता और तत्कालीन सदस्य मंजू को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने मामले को बंद करने की बजाय जांच के कुछ बिंदु बताते हुए पुनः जांच के आदेश दिए थे। इसी के तहत एसीबी मामले में फिर से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़
जोधपुर
Jodhpur-Pali-Marwar industrial

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / EO भर्ती के नाम पर रिश्वत मामला : RPSC की सदस्य संगीता आर्य ने ACB से 15 दिन का समय मांगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! 35 दिनों तक सूना-सूना दिखेगा जयपुर जंक्शन, 72 ट्रेनों पर आंशिक ब्रेक, जानें पूरा शेड्यूल

Train news
जयपुर

जयपुर में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ली छात्रा की जान, फूट-फूटकर रो पड़े पिता

जयपुर

रोहित गोदारा गैंग का इनामी गुर्गा गिरफ्तार, एक पिस्टल, दो देशी कट्टे और दो कारतूस बरामद

जयपुर

आपकी बातः महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

जयपुर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिरी, मकान मालिक की मौत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.