Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़

पश्चिमी राजस्थान को बड़ा औद्योगिक हब बनाने की दिशा में जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

Jodhpur-Pali-Marwar industrial

डीएमआईसी का रोड मैप, जिसमें जेपीएमआईए को भी दर्शाया गया है। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की और इसे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़ा अवसर बताया है।

यह राज्य की पहली ऐसी परियोजना होगी, जो 'रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप' के रूप में विकसित की जा रही है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त कंपनी का गठन भी किया है। परियोजना का स्वरूप किसी साधारण औद्योगिक क्षेत्र का नहीं होगा, बल्कि यह एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगी, जहां उद्योग, व्यापार, आवास और अवसंरचना का एकीकृत मॉडल शामिल होगा। ऐसे में इसे नया शहर भी कहा जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में

रीको और एनआईसीडीसी के संयुक्त उपक्रम राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (रिडको) के माध्यम से यहां कार्य तेजी से चल रहा है। प्रथम चरण के तहत 642 हेक्टेयर में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

वहीं, फेज-बी के लिए 1086 हेक्टेयर के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की सुनवाई पूरी हो चुकी है और भूमि अवाप्ति अवार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। इसके अलावा फेज-सी के तहत वर्ष 2028 तक 1373 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार प्रस्तावित है। तीनों चरण पूरे होने पर यह परियोजना न केवल पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगी, बल्कि देश के प्रमुख लॉजिस्टिक कॉरिडोर से भी सीधे जुड़ जाएगी।

1200 से ज्यादा औद्योगिक भूखंड

जेपीएमआईए परियोजना के पहले चरण में कुल 1279 औद्योगिक प्लॉट प्रस्तावित हैं। इनमें 435 छोटे, 615 मध्यम और 229 बड़े उद्योग शामिल हैं। उद्योगों को 'रेडी टू इन्वेस्ट' टाउनशिप के साथ बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सड़क नेटवर्क, सुचारु बिजली और जलापूर्ति, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक हब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पानी और बिजली की व्यवस्था

  • परियोजना के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से 48 एमएलडी पानी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 155.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  • कांकाणी उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति के लिए 87.21 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है।
  • अंडरपास और लॉजिस्टिक हब से संबंधित कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं।

अच्छी पहल

यह रेडी टू इन्वेस्ट परियोजना कई मायनों में अहम है। जोधपुर ही नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित होगा। इससे राज्य में निवेश का माहौल बनेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

  • राजेंद्र मेहता, सचिव, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन

सुविधा मिलेगी

उद्योग स्थापित करने के लिए दो प्रमुख जरूरतें होती हैं - जमीन और परिवहन। इस परियोजना में दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही दो नए राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्वीकृत हो चुके हैं।

  • सुरेश विश्नोई, प्रांत सचिव, लघु उद्योग भारती

सकारात्मक माहौल

उद्योगों को सकारात्मक माहौल मिलना चाहिए। यह एक अच्छी परियोजना है, जिसे जल्द धरातल पर लागू किया जाना चाहिए। सभी उद्योगों के लिए यह कदम सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

  • उमेश लीला, पूर्व अध्यक्ष, एमआईए

ये भी पढ़ें

फलौदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, भजनलाल सरकार से मांगी रिपोर्ट; जानें मामला
जोधपुर
Supreme Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फलौदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, भजनलाल सरकार से मांगी रिपोर्ट; जानें मामला

Supreme Court
जोधपुर

स्लीपर बस पर हमला करने पर बड़ी कार्रवाई…

bus attack accused
जोधपुर

स्पा सेंटरों में छापे, थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा

Raids on spa centre
जोधपुर

Jodhpur: रिटायरमेंट से पहले आई मौत, दौड़ लगाते सार्जेंट का कार्डियक अरेस्ट से दम टूटा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

cardiac arrest
जोधपुर

Rajasthan: दोस्त की शादी में जर्मनी से आया शशांक, बारात में नाचते हुए हो गई मौत

jodhpur death
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.