Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़

यह राज्य की पहली ऐसी परियोजना होगी, जो 'रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप' के रूप में विकसित की जा रही है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त कंपनी का गठन भी किया है। परियोजना का स्वरूप किसी साधारण औद्योगिक क्षेत्र का नहीं होगा, बल्कि यह एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगी, जहां उद्योग, व्यापार, आवास और अवसंरचना का एकीकृत मॉडल शामिल होगा। ऐसे में इसे नया शहर भी कहा जा सकता है।