Jodhpur: जोधपुर में 6.30 घंटे तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, 14 गाड़ी सामान जब्त, 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे

कार्रवाई के दौरान सड़क सीमा और फुटपाथ पर अवैध रूप से रखे गए सामान को हटाते हुए बड़ी मात्रा में अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई। अभियान का नेतृत्व सतर्कता अतिक्रमण प्रभारी रजनीश बारासा ने किया। उनके साथ पुलिस विभाग के सर्कल इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र एवं पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई जालोरी गेट चौराहे से प्रारंभ होकर गांधी अस्पताल रोड, दूध भंडार पुरी तिराहा, रेलवे स्टेशन रोड, राजरणछोड़जी मंदिर क्षेत्र से होते हुए वापस जालोरी गेट, एमजीएच अस्पताल के आसपास के इलाकों से ओलम्पिक रोड तक की गई।