Jodhpur: जोधपुर में 6.30 घंटे तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, 14 गाड़ी सामान जब्त, 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे

जोधपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आमजन को राहत दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम एवं पुलिस की ओर से मंगलवार को शहर की प्रमुख सड़कों पर व्यापक अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी के स्पष्ट निर्देशों पर नगर निगम के सतर्कता अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने पुलिस विभाग के सहयोग से यह अभियान चलाया।
कार्रवाई के दौरान सड़क सीमा और फुटपाथ पर अवैध रूप से रखे गए सामान को हटाते हुए बड़ी मात्रा में अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई। अभियान का नेतृत्व सतर्कता अतिक्रमण प्रभारी रजनीश बारासा ने किया। उनके साथ पुलिस विभाग के सर्कल इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र एवं पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई जालोरी गेट चौराहे से प्रारंभ होकर गांधी अस्पताल रोड, दूध भंडार पुरी तिराहा, रेलवे स्टेशन रोड, राजरणछोड़जी मंदिर क्षेत्र से होते हुए वापस जालोरी गेट, एमजीएच अस्पताल के आसपास के इलाकों से ओलम्पिक रोड तक की गई।
नगर निगम की ओर से पूर्व में मुनादी कर दुकानदारों और ठेले वालों को सड़क सीमा और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ जेसीबी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की गई। मौके पर कुछ दुकानदारों को स्वेच्छा से सामान हटाने का अवसर भी दिया गया, लेकिन नियमों की अवहेलना करने पर दस्ते ने कार्रवाई करते हुए अवैध केबिन, हाथ ठेले और अन्य सामान जब्त कर लिया।
करीब छह घंटे चली इस कार्रवाई में टेबल, कुर्सियां, काउंटर, किताबों की रैक, यूज एंड थ्रो आइटम, हाथ ठेले, अवैध केबिन, लंबे समय से खराब खड़ी टैक्सियां सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। इसके साथ ही सड़क पर गंदगी फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही शास्ति चालान भी बनाए गए।
अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने इस दौरान 14 गाड़ी सामान जब्त किया। कार्रवाई सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और शाम 6:00 बजे तक लगातार जारी रही। अभियान में नगर निगम के चारों जोनों के सहायक प्रभारी गणेश घारू, सुरेश हंस, विक्रम पंडित, महेंद्र चौधरी सहित लगभग 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
