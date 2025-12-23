23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में 6.30 घंटे तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, 14 गाड़ी सामान जब्त, 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे

शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण निरोधक अभियान चलाया। इस दौरान सड़क और फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटाकर बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया गया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

encroachment, encroachment in Jodhpur, encroachment in Rajasthan, encroachment removal campaign, encroachment removed from Jodhpur, Jodhpur news, Rajasthan news

निगम ने अ​भियान चलाकर यातायात में बा​धित अतिक्रमण को हटाया। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आमजन को राहत दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम एवं पुलिस की ओर से मंगलवार को शहर की प्रमुख सड़कों पर व्यापक अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी के स्पष्ट निर्देशों पर नगर निगम के सतर्कता अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने पुलिस विभाग के सहयोग से यह अभियान चलाया।

कार्रवाई के दौरान सड़क सीमा और फुटपाथ पर अवैध रूप से रखे गए सामान को हटाते हुए बड़ी मात्रा में अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई। अभियान का नेतृत्व सतर्कता अतिक्रमण प्रभारी रजनीश बारासा ने किया। उनके साथ पुलिस विभाग के सर्कल इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र एवं पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई जालोरी गेट चौराहे से प्रारंभ होकर गांधी अस्पताल रोड, दूध भंडार पुरी तिराहा, रेलवे स्टेशन रोड, राजरणछोड़जी मंदिर क्षेत्र से होते हुए वापस जालोरी गेट, एमजीएच अस्पताल के आसपास के इलाकों से ओलम्पिक रोड तक की गई।

स्वेच्छा से सामान हटाने का मौका दिया

नगर निगम की ओर से पूर्व में मुनादी कर दुकानदारों और ठेले वालों को सड़क सीमा और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ जेसीबी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की गई। मौके पर कुछ दुकानदारों को स्वेच्छा से सामान हटाने का अवसर भी दिया गया, लेकिन नियमों की अवहेलना करने पर दस्ते ने कार्रवाई करते हुए अवैध केबिन, हाथ ठेले और अन्य सामान जब्त कर लिया।

करीब छह घंटे चली इस कार्रवाई में टेबल, कुर्सियां, काउंटर, किताबों की रैक, यूज एंड थ्रो आइटम, हाथ ठेले, अवैध केबिन, लंबे समय से खराब खड़ी टैक्सियां सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। इसके साथ ही सड़क पर गंदगी फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही शास्ति चालान भी बनाए गए।

यह वीडियो भी देखें

मौजूद रहे पुलिसकर्मी

अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने इस दौरान 14 गाड़ी सामान जब्त किया। कार्रवाई सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और शाम 6:00 बजे तक लगातार जारी रही। अभियान में नगर निगम के चारों जोनों के सहायक प्रभारी गणेश घारू, सुरेश हंस, विक्रम पंडित, महेंद्र चौधरी सहित लगभग 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: एक्शन मोड में भीलवाड़ा नगर विकास न्यास, अवैध निर्माण पर चलाया पीला पंजा, क्षेत्र में हड़कंप
भीलवाड़ा
encroachment, encroachment in Bhilwara, encroachment removal campaign, encroachment removal campaign in Bhilwara, Bhilwara news, Rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 08:49 pm

Published on:

23 Dec 2025 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: जोधपुर में 6.30 घंटे तक गरजी नगर निगम की जेसीबी, 14 गाड़ी सामान जब्त, 20 पुलिसकर्मी मौजूद रहे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JNVU Jodhpur: पेंशनर्स से धक्का-मुक्की में कुलपति गिरे, घुटना व दोनों हाथों की कोहनी में फ्रैक्चर

JNV University Jodhpur, Vice Chancellor, JNVU Vice Chancellor scuffle, Vice Chancellor scuffle in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव, पाठ्यक्रम में जोड़ा गया ‘व्यवहार’ अध्याय, आमजन से शालीनता बरतने की दी जाएगी शिक्षा

police training
जोधपुर

Elevated Road: जोधपुर में धरातल पर उतरेगी एलिवेटेड रोड, खर्च होंगे 669 करोड़, जनता को होगा फायदा

elevated road in Jodhpur
जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर में नाइट टूरिज्म को हरी झंडी, रात 12.30 बजे तक खुले रहेंगे पर्यटन स्थल

Night tourism, Night tourism in Jodhpur, Night tourism in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर

Jodhpur AIIMS: 5 साल का मासूम ‘भोमाराम’ 2 लोगों को देगा नई जिंदगी, ब्रेन डेड के बाद माता-पिता ने किया अंगदान

Jodhpur AIIMS, organ donation, organ donation in Jodhpur AIIMS, organ donation in Rajasthan, brain dead, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.