Jodhpur News: जोधपुर में नाइट टूरिज्म को हरी झंडी, रात 12.30 बजे तक खुले रहेंगे पर्यटन स्थल

जोधपुर। सूर्यनगरी जोधपुर अब केवल दिन के पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगी। ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और रात्रिकालीन चहल-पहल को नया आयाम देने की दिशा में प्रशासन ने नाइट टूरिज्म की ठोस पहल की है। राजस्थान पत्रिका की ओर से लंबे समय से उठाए जा रहे इस मुद्दे को धरातल पर उतारते हुए जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को देर रात तक खोलने का निर्णय लिया है, जिससे पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।