Jodhpur News: जोधपुर में नाइट टूरिज्म को हरी झंडी, रात 12.30 बजे तक खुले रहेंगे पर्यटन स्थल

जोधपुर। सूर्यनगरी जोधपुर अब केवल दिन के पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगी। ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और रात्रिकालीन चहल-पहल को नया आयाम देने की दिशा में प्रशासन ने नाइट टूरिज्म की ठोस पहल की है। राजस्थान पत्रिका की ओर से लंबे समय से उठाए जा रहे इस मुद्दे को धरातल पर उतारते हुए जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को देर रात तक खोलने का निर्णय लिया है, जिससे पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
शहर के पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से सोमवार को शहर विधायक अतुल भंसाली और जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल रात्रि 12.30 बजे तक आमजन और पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे।
इसके तहत घंटाघर और गुलाबसागर, जालोरी गेट, जलजोग, सरदारपुरा बी रोड स्थित चिल्ड्रन पार्क, शास्त्री सर्कल तथा रातानाडा भास्कर चौराहा रोड को शामिल किया गया है। जिला कलक्टर ने बताया कि नाइट टूरिज्म नवाचार को दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में 22 से 24 दिसंबर तक चयनित स्थलों को देर रात तक खोला जाएगा।
बैठक में साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। नगर निगम को स्वच्छता व्यवस्था, जेडीए को प्रकाश व्यवस्था, पर्यटन विभाग को गाइड मित्रों की तैनाती, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि पर्यटन विभाग के सहयोग से राजस्थानी कलाकारों को इन स्थलों पर मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी कला के माध्यम से पर्यटकों का मनोरंजन कर सकें। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास कर जोधपुर की सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक छवि प्रस्तुत करने का आह्वान किया। बैठक में नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालनीचामी सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
