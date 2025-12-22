Jodhpur AIIMS: 5 साल का मासूम ‘भोमाराम’ 2 लोगों को देगा नई जिंदगी, ब्रेन डेड के बाद माता-पिता ने किया अंगदान

यहीं से इस कहानी की सबसे मानवीय कड़ी शुरू होती है। एम्स के डॉक्टरों ने परिजनों को स्थिति की संवेदनशीलता और अंगदान की संभावना के बारे में समझाया। भारी मन, नम आंखों और टूटे दिल के बावजूद माता-पिता ने यह सोचकर अंगदान की सहमति दी कि उनका बच्चा भले ही इस दुनिया में न रहे, लेकिन उसके अंगों से किसी और की जिंदगी चलती रहे। उनका यह निर्णय अस्पताल के हर कोने में भावुक सन्नाटा और सम्मान दोनों छोड़ गया।