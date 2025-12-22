अमर हुई सांसें… कानसिंह के फेफड़ों से बचेगी 2 जिंदगियां, उदयपुर से हैदराबाद तक बनाया ग्रीन कॉरिडोर

चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं निवासी 53 वर्षीय कानसिंह नाथावत का शनिवार देर रात निधन हो गया। उन्हें 14 दिसंबर को ब्रेन स्ट्रोक आने पर एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। निधन होने पर अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से अंगदान को लेकर चर्चा की। इस पर परिवार ने सहमति जताते हुए मानवता की मिसाल पेश की। हैदराबाद से आई विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने पुलिस सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से फेफड़े डबोक एयरपोर्ट पहुंचाए, जहां से चार्टर विमान के जरिए हैदराबाद रवाना किया गया।