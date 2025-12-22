Rajasthan News: डीजे, प्री-वेडिंग और बैंड पर पूर्ण पाबंदी, नियम तोड़ा तो होगा सामाजिक बहिष्कार

समाज ने आधुनिक चकाचौंध और फिजूलखर्ची पर नकेल कसते हुए स्पष्ट किया कि शादी-ब्याह में डीजे और बैंड बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। प्री-वेडिंग शूट, स्टेज आशीर्वाद समारोह जैसे आयोजनों को सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध माना गया है। दिखावे वाली बिंदोली निकालने पर भी रोक लगाई गई है। समाज ने ऐसे परिवारों को चिन्हित किया है जिन्होंने पूर्व में इन नियमों का उल्लंघन किया। समाज का कोई भी व्यक्ति अब उनके घर किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा।