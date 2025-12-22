22 दिसंबर 2025,

सोमवार

चित्तौड़गढ़

Rajasthan News: डीजे, प्री-वेडिंग और बैंड पर पूर्ण पाबंदी, नियम तोड़ा तो होगा सामाजिक बहिष्कार

बोहेड़ा-बांसी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित आवरी माता मंदिर धर्मशाला में जाट समाज के बड़ीसादड़ी, भदेसर और डूंगला ब्लॉक की बैठक हुई।

Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Dec 22, 2025

फोटो पत्रिका

बड़ीसादड़ी। बोहेड़ा-बांसी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित आवरी माता मंदिर धर्मशाला में जाट समाज के बड़ीसादड़ी, भदेसर और डूंगला ब्लॉक की बैठक हुई, जिसमें समाज सुधार की दिशा में कड़े फैसले लेते हुए पुरानी परंपराओं और अनुशासन को सख्ती से लागू करने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता शंकर लाल जाट ने की। समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व में बनाए गए सामाजिक नियम यथावत लागू रहेंगे।

यदि समाज का कोई भी पदाधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होता है जहां नियमों की अनदेखी हो रही हो, तो उसे तुरंत पदमुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही, नियम तोड़ने वाले परिवारों का समाज पूर्णतः बहिष्कार करेगा।

बैठक में बड़ीसादड़ी ब्लॉक अध्यक्ष हीरा लाल जाट उठेल खेड़ा, डूंगला ब्लॉक अध्यक्ष पोखरलाल घोड़ा खेड़ा, निंबाहेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल जाट, चित्तौड़गढ़ ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष पप्पू लाल उदपुरा, वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन के प्रतिनिधि, मीडिया प्रभारी परसराम चौधरी, मुकेश जाट उठेल खेड़ा, युवा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चन्द्र जाट सहित समाज के दर्जनों प्रबुद्ध जन उपस्थित थे।

फिजूलखर्ची और दिखावे पर रोक

समाज ने आधुनिक चकाचौंध और फिजूलखर्ची पर नकेल कसते हुए स्पष्ट किया कि शादी-ब्याह में डीजे और बैंड बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। प्री-वेडिंग शूट, स्टेज आशीर्वाद समारोह जैसे आयोजनों को सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध माना गया है। दिखावे वाली बिंदोली निकालने पर भी रोक लगाई गई है। समाज ने ऐसे परिवारों को चिन्हित किया है जिन्होंने पूर्व में इन नियमों का उल्लंघन किया। समाज का कोई भी व्यक्ति अब उनके घर किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा।

दो उजड़े घर फिर बसाए

समाज सुधार कार्यक्रम के दौरान दो परिवारों के आपसी विवाद का मामला भी सामने आया। कार्यकारिणी ने गंभीरता से दोनों पक्षों की बात सुनी और समझाइश कर सुलह करवाई, जिससे दो परिवारों के उजड़े हुए घर फिर से बस सके।

Updated on:

22 Dec 2025 03:23 pm

Published on:

22 Dec 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan News: डीजे, प्री-वेडिंग और बैंड पर पूर्ण पाबंदी, नियम तोड़ा तो होगा सामाजिक बहिष्कार

