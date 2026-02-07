7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Murder Case: 6000 रुपए के लिए पोता बना कातिल, चिता 90% जल चुकी थी तब पहुंची पुलिस; रूह कंपा देगी ये वारदात

Rajasthan Crime: जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। शराब और 6 हजार रुपए के विवाद में पोते ने दादी की गला घोंटकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Feb 07, 2026

Grandson Killed Grand Mother

मृतका दादी और आरोपी पोते की फाइल फोटो: पत्रिका

Grandson Killed Grandmother: जोधपुर के लूनी थानान्तर्गत सतलाना गांव के कुम्हारों की ढाणियां स्थित मकान में पोते ने ही मारपीट के बाद गला घोंटकर दादी की हत्या की थी। दादी ने शराब पीकर आने के लिए पोते को टोका था और अपने छह हजार रुपए मांगे थे। इससे गुस्साए पोते ने मारपीट के बाद गला घोंटकर दादी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पोते को शुक्रवार को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि कुम्हारों की ढाणियां निवासी पेंपीदेवी (85) पत्नी नैनाराम कुम्हार कीे पोते सुरेश ने गला घोंटकर हत्या की थी। वारदात स्वीकारने पर पोते सुरेश (40) पुत्र बुद्धाराम प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मोर्चरी में मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तत्पश्चात शव पुत्र नत्थाराम को सौंपा गया।

आरोपी पोते से पूछताछ में सामने आया कि वह शराब का आदी है। वह पत्नी और चार बच्चों के साथ रहता है। उसी परिसर में कुछ ही दूरी पर दादी पेंपीदेवी रहती है। गत बुधवार रात वह शराब पीकर घर आया था। इस पर दादी ने उसे उलाहना दिया था। दोनों में विवाद हो गया था। दादी ने पोते को छह हजार रुपए उधार दे रखे थे।

पोता शराब न पी पाए, इसलिए दादी ने उससे छह हजार रुपए मांगे। इससे पोता गुस्सा हो गया। वह दादी से झगड़ा करने लगा। आवेश में आकर उसने दादी से मारपीट की व गला घोंट दिया। इससे दादी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

गुपचुप दाह संस्कार कराया, बेटे ने रुकवाया

मृतका के तीन पुत्र हैं। दो बेटे गांव में अलग रहते हैं। आरोपी सुरेश का पिता बीमार होने से शहर में रहता है। दादी का दम टूटने से पोता सुरेश घबरा गया था। उसने किसी को बताए बगैर ही गुरुवार को दादी का शव श्मशानस्थल ले जाकर दाह संस्कार कर दिया था।

बेटों को पता लगा तो उन्होंने दाह संस्कार रुकवाकर पुलिस को सूचना दी थी। तब तक शव 90 प्रतिशत जल चुका था। पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवाया था, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। बेटे नत्थाराम ने अपने भतीजे सुरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Prices: सोने-चांदी महंगे… डूंगरपुर के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला
डूंगरपुर
Gold-Silver Prices

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 09:38 am

Published on:

07 Feb 2026 09:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Murder Case: 6000 रुपए के लिए पोता बना कातिल, चिता 90% जल चुकी थी तब पहुंची पुलिस; रूह कंपा देगी ये वारदात

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट, अब नारको टेस्ट से बाहर आएगा सच, 40 लोग रडार पर

Sadhvi Prem Baisa Death Case
जोधपुर

सूर्यनगरी बनी ब्रजधाम, कुंज महोत्सव में भ​क्ति स्वरों से माहौल राधा-कृष्णमय

Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Kunj Mahotsav, Kunj Mahotsav in jodhpur
जोधपुर

Jodhpur Crime: जोधपुर में भारी बवाल, JCB से 7 वाहनों को कुचला, डंपर किया आग के हवाले, भारी पुलिस बल तैनात

Illegal mining, illegal mining in Jodhpur, illegal mining in Rajasthan, chaos in Jodhpur, dumper burnt in Jodhpur, Jodhpur news, Rajasthan news, अवैध खनन, अवैध खनन इन जोधपुर, अवैध खनन इन राजस्थान, जोधपुर में बवाल, जोधपुर में डंपर फूंका, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में फेयरवेल पार्टी के बाद ‘स्पीड शो’, लग्जरी कारों में छात्रों के खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

Dangerous stunts with car, dangerous stunts with car in Jodhpur, dangerous stunts with car in Rajasthan, dangerous stunts by students with car, Jodhpur News, Rajasthan News, कार से खतरनाक स्टंट, कार से खतरनाक स्टंट इन जोधपुर, कार से खतरनाक स्टंट इन राजस्थान, छात्रों का कार से खतरनाक स्टंट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

निगहबान- मारवाड़ के ‘सेलुलर’ माचिया की उपेक्षा

Machiya Fort, Machiya Fort Jodhpur, Machiya Fort Story, Machiya Fort News, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit News, Sandeep Purohit Article, माचिया का किला, माचिया का किला जोधपुर, माचिया का किला कहानी, माचिया का किला न्यूज, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित न्यूज, संदीप पुरोहित आर्टिकल, निगहबान, Nighaban
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.