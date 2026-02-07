Jodhpur Murder Case: 6000 रुपए के लिए पोता बना कातिल, चिता 90% जल चुकी थी तब पहुंची पुलिस; रूह कंपा देगी ये वारदात

Grandson Killed Grandmother: जोधपुर के लूनी थानान्तर्गत सतलाना गांव के कुम्हारों की ढाणियां स्थित मकान में पोते ने ही मारपीट के बाद गला घोंटकर दादी की हत्या की थी। दादी ने शराब पीकर आने के लिए पोते को टोका था और अपने छह हजार रुपए मांगे थे। इससे गुस्साए पोते ने मारपीट के बाद गला घोंटकर दादी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पोते को शुक्रवार को गिरफ्तार किया।