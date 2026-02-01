Jodhpur Crime: जोधपुर में भारी बवाल, JCB से 7 वाहनों को कुचला, डंपर किया आग के हवाले, भारी पुलिस बल तैनात

खनन क्षेत्र में खड़े एक डम्पर को भी आग लगा दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। बाद में जेसीबी को भी पलट दिया गया। क्षतिग्रस्त वाहनों में एक गाड़ी दूसरे पक्ष की भी बताई जा रही है। सूचना मिलने पर सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर रविन्द्र बोथरा और राजीव गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर और दोनों पक्षों के लोग फरार हो चुके थे। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने हमलावरों की तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी।