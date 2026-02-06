जोधपुर में थाईलैंड की राजकुमारी का होगा शाही स्वागत: सेना में मेजर, खुद का लग्जरी फैशन ब्रांड और अरबों की संपत्ति की मालकिन

Thailand's Princess Sirivannavari Jodhpur Visit: थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नवारी नारीरत्ना 8 फरवरी से जोधपुर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगी। राजकुमारी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा, आवागमन, ठहराव और भ्रमण को लेकर अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।