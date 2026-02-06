6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

जोधपुर

जोधपुर में थाईलैंड की राजकुमारी का होगा शाही स्वागत: सेना में मेजर, खुद का लग्जरी फैशन ब्रांड और अरबों की संपत्ति की मालकिन

Rajasthan News: जोधपुर में 8 फरवरी से थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नवारी नारीरत्ना का दो दिवसीय शाही दौरा शुरू होगा। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और स्वागत की विशेष तैयारियां की हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Feb 06, 2026

Thailand Princes

फोटो: सोशल मीडिया

Thailand's Princess Sirivannavari Jodhpur Visit: थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नवारी नारीरत्ना 8 फरवरी से जोधपुर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगी। राजकुमारी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा, आवागमन, ठहराव और भ्रमण को लेकर अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राजकुमारी के शाही स्वागत को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एयरपोर्ट से लेकर उनके ठहरने और भ्रमण स्थलों तक विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजकुमारी के स्वागत में पारंपरिक और शाही अंदाज अपनाया जाएगा।

खुदका लग्जरी फैशन ब्रांड

राजकुमारी सिरिवन्नवारी नारीरत्ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर के रूप में जानी जाती हैं। उनका खुद का लग्जरी फैशन ब्रांड है, जो दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय है। फैशन के क्षेत्र में उनके डिजाइन और कलेक्शन को खास पहचान मिली हुई है।

सेना में मेजर पद पर कार्यरत

राजकुमारी सिरिवन्नवारी केवल फैशन तक सीमित नहीं हैं। वे थाईलैंड की शाही सेना में मेजर के पद पर भी कार्यरत हैं। इसके अलावा वे एक कुशल घुड़सवार हैं और खेल, कला व संस्कृति के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि है।

दुनिया की सबसे अमीर राजकुमारियों में शामिल

राजकुमारी सिरिवन्नवारी नारीरत्ना को दुनिया की सबसे अमीर राजकुमारियों की सूची में भी शामिल किया जाता है। उनकी संपत्ति अरबों में बताई जाती है।

राजस्थान और आगरा का भी करेंगी भ्रमण

राजकुमारी भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आई हैं। इस दौरान वे राजस्थान के विभिन्न शहरों के साथ-साथ आगरा का भी भ्रमण करेंगी। जोधपुर प्रवास के दौरान वे ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक स्थलों और शाही विरासत से रूबरू होंगी।

Updated on:

06 Feb 2026 12:54 pm

Published on:

06 Feb 2026 12:36 pm

