Indian Railways: आबूरोड तक ही चलेगी जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस, वंदे भारत सहित इन 4 ट्रेनों का संचालन आज रहेगा प्रभावित

-गाड़ी संख्या 04827/28 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस जो पहले फरवरी 2026 के अंत तक संचालित होनी थी,अब मार्च 2026 तक चलेगी। ट्रिप विस्तार के बाद अब यह ट्रेन भगत की कोठी से 7 से 28 मार्च तक (कुल 4 ट्रिप) तथा बांद्रा टर्मिनस से 8 से 29 मार्च तक (कुल 4 ट्रिप) संचालित की जाएगी। ट्रेन भगत की कोठी से शनिवार और बांद्रा टर्मिनस से रविवार को चलती है।