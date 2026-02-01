Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, किस डॉक्टर ने लिखे थे इंजेक्शन, कंपाउंडर के नए खुलासे से फंसा पेंच

उधर, जिस निजी अस्पताल में साध्वी को ले जाया गया था, वहां के डॉक्टर प्रवीण जैन ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से साध्वी का इलाज नहीं कर रहे थे। इससे अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किस डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखे थे। एसआईटी प्रभारी एवं सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) छवि शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का खुलासा हो सकेगा।