Fake Ghee: एक साल में बाजार में खपा दिया 1 लाख लीटर नकली घी, फैक्ट्री संचालक का चौंकाने वाला खुलासा

आरोपी नवीन कुमार जैन से जांच व पूछताछ में सामने आया कि वह जोधपुर से सस्ते दामों पर पाम ऑयल खरीदता था और उत्तर प्रदेश से सस्ता घी मंगवाता था। कारखाने में इस घी में पाम ऑयल मिलाया जाता था। देसी घी की सुगंध और रंग लाने के लिए एसेंस डाला जाता था, जिससे मिलावटी घी शुद्ध घी जैसा नजर आने लगता था। इसके बाद 15-15 लीटर के टिन में पैक कर विभिन्न ब्रांडों के लेबल चिपका दिए जाते थे। आरोपी छोटी-छोटी पैकिंग में भी घी बेचता था। उसने रोजाना करीब 300 लीटर नकली व मिलावटी घी बनाना कबूल किया है। इस तरह वह साल भर में एक लाख लीटर से अधिक नकली घी बेच चुका है।