Jodhpur News: घूस दो बिजली बिल कम करा दूंगा… 12 हजार की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार, एसीबी ने बस स्टैण्ड से उठाया

आरोपी लाइनमैन ने परिवादी को रिश्वत राशि देने के लिए नोसर गांव के बस स्टैण्ड के पास बुलाया, जहां पहुंचकर परिवादी ने लाइनमैन को 12 हजार रुपए दिए। तभी इशारा मिलते ही एएसपी पारस सोनी के नेतृत्व में निरीक्षक अनिल कुमार व टीम ने दबिश दी और लाइनमैन हरिकिशन मीणा को रंगे हाथ दबोच लिया। इसके बाद जीएसएस में ही आरोपी के सरकारी क्वार्टर की तलाशी ली गई है। फिलहाल वहां कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है।