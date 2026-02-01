करीब 500 किलो रंग-बिरंगे पुष्पों से खेली गई होली ने पूरे पंडाल को वृंदावन की छटा में रंग दिया। चारों ओर भक्ति, संगीत और उल्लास का ऐसा संगम देखने को मिला कि श्रद्धालु आनंद में झूम उठे। इंद्रेश उपाध्याय महाराज के रसपूर्ण प्रवचनों से जोधपुर साक्षात वृंदावन के रूप में नजर आया। महाराज ने कहा कि श्री राधा-गोपाल प्रभु सदा अपने निकुंज में विराजमान रहते हैं, किंतु संतों और भक्तों के प्रेम से वे अपनी लीलाओं को प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं। उन्होंने इसे जोधपुरवासियों का विशेष सौभाग्य बताया कि वृंदावन के रसिक संत और महापुरुष यहां एकत्र हुए हैं।