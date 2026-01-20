JCB, डंपर और जाप्ते के साथ 4 घंटे चली KDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई, भविष्य के लिए पिटवा दी ये मुनादी

भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत की मुनादी करवाई गई। करीब 4.30 घंटे चली कार्रवाई में प्राधिकरण की जेसीबी, डंपर एवं जाप्ते की सहायता ली गई। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई में केडीए तहसीलदार ललितकिशोर नागर, भू-अभिलेख निरीक्षक हरिश्चन्द्र प्रजापति, भवानीशंकर कारपेन्टर, हरिश कुमार गुप्ता, विवेकपाल सिंह, प्रफुल्ल गोयल, पटवारी हितेश माहेश्वरी, तकनीकी शाखा के सहायक अभियन्ता विनोद मण्डावत, अनुराग शर्मा और केडीए थाना प्रभारी सत्यनारायण मीणा समेत पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।