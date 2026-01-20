JCB, डंपर और जाप्ते के साथ 4 घंटे चली KDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई, भविष्य के लिए पिटवा दी ये मुनादी

फोटो: पत्रिका
Kota Development Authority: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से सोमवार को करीब साढ़े 4 घंटे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए गए। केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि आयुक्त ममता तिवाड़ी के निर्देशन में प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते की ओर से सोमवार दोपहर 1 से 3 बजे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
इस दौरान नए बस स्टैण्ड से 80 फीट रोड तक पर अवैध रूप से लगाए गए टीनशेड, काउन्टर, होर्डिंग्स हटाए गए। इसी क्रम में सीएडी रोड पर कब्रिस्तान के आसपास मुख्य मार्ग के समीप ऊनी वस्त्र बेचने वालों को हटाया गया। इसके बाद अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आरकेपुरम में वॉम्बे योजना में खाली पड़ी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया।
भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत की मुनादी करवाई गई। करीब 4.30 घंटे चली कार्रवाई में प्राधिकरण की जेसीबी, डंपर एवं जाप्ते की सहायता ली गई। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई में केडीए तहसीलदार ललितकिशोर नागर, भू-अभिलेख निरीक्षक हरिश्चन्द्र प्रजापति, भवानीशंकर कारपेन्टर, हरिश कुमार गुप्ता, विवेकपाल सिंह, प्रफुल्ल गोयल, पटवारी हितेश माहेश्वरी, तकनीकी शाखा के सहायक अभियन्ता विनोद मण्डावत, अनुराग शर्मा और केडीए थाना प्रभारी सत्यनारायण मीणा समेत पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।
3 वर्ष बढ़ाया KDA कान्ट्रैक्टर एसोसिएशन का कार्यकाल
केडीए कान्ट्रैक्टर एसोसिएशन की रविवार को श्रीनाथपुरम स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम में दीपावली, नववर्ष स्नेह मिलन समारोह एवं आमसभा संपन्न हुई।
मुख्य अतिथि कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला थे। अध्यक्षता कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण ममता तिवारी तथा अतिथि सचिव मुकेश चौधरी रहे। वहीं अभियांत्रिकी निदेशक रवींद्र माथुर तथा उपायुक्त हर्षित वर्मा भी मंच पर मौजूद रहे। आमसभा में महामंत्री ने कार्यकारिणी की ओर से किए गए कार्य और आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।
कान्ट्रैक्टर ने चुनाव न करवाकर कार्यकाल को 3 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, आमसभा में सर्वसम्मति से फिर से योगेश शर्मा को अध्यक्ष, कन्हैया शारदा को महासचिव व मुकेश नंदवाना उपाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर पूरी कार्यकारिणी का 3 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया।
