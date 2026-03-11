11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Crime: कोटा में 11वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, झाड़ियों में छिपे थे कातिल, सीने में घोंपा चाकू

Shubham Murder Case: कोटा के उद्योग नगर इलाके में 11वीं के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। शादी से लौटते समय झाड़ियों में छिपे बदमाशों ने उस पर हमला किया। पुलिस को आपसी रंजिश और सोशल मीडिया फॉलोअर्स को लेकर विवाद का शक है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Mar 11, 2026

Kota Crime Student Stabbed to Death Near Home Police Suspect Rivalry Linked to Social Media Followers

11वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या (फोटो- पत्रिका)

Kota Murder Case: कोटा में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान की 'शिक्षा नगरी' मंगलवार रात एक खूनी वारदात से दहल उठी, जब 11वीं कक्षा के छात्र शुभम की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे चौंकाने वाला 'सोशल मीडिया रंजिश' का एंगल सामने आ रहा है।

जानकारी के अनुसार, शुभम मंगलवार रात अपने दोस्तों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहा था। गड़ेपन से कोटा पहुंचने के बाद सभी दोस्त अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए। जब शुभम उद्योग नगर थाना इलाके में अकेला रह गया, तभी झाड़ियों में छिपे अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया।

हमलावरों ने शुभम के सीने और कमर पर चाकू से कई वार किए। लहूलुहान हालत में शुभम को विज्ञान नगर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार, अधिक खून बह जाने के कारण उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था।

सोशल मीडिया फॉलोअर्स बने जान के दुश्मन?

शुभम के दोस्तों और परिजनों के बयानों ने पुलिस को जांच का एक नया सिरा दिया है। शुभम के दोस्त हजरत अली ने बताया, शुभम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और उसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी लोकप्रियता की वजह से कुछ स्थानीय युवक उससे रंजिश रखने लगे थे। हमें अंदेशा है कि इसी जलन और रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला किया गया।

परिजनों का कहना है कि शुभम का किसी से कोई सीधा झगड़ा नहीं था, जिससे इस 'डिजिटल रंजिश' की थ्योरी को और बल मिल रहा है। वारदात की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेन्द्र सिंह शेखावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। शुभम के दोस्तों ने एक हमलावर की पहचान कर ली है। पुलिस सोशल मीडिया एंगल और अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है।

ये भी पढ़ें

ईरान-इजरायल जंग के बीच भारत ने दिखाई ताकत: ‘एंटी-ड्रोन’ क्षमताओं का किया परीक्षण
जैसलमेर
India tests air defence at Pokhran shoots down drone targets with L-70 guns amid rising Iran-Israel War

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Crime: कोटा में 11वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, झाड़ियों में छिपे थे कातिल, सीने में घोंपा चाकू

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, सरसों, चना मंदा, लहसुन तेज, खाद्य तेलों में उछाल

Kota-Mandi
कोटा

Kota: चलती बाइक पर युवक को डंस गया जहरीला सांप, सीट के नीचे छिपकर बैठा था 2 फीट का ‘सॉ-स्केल्ड वाइपर स्नेक’

Snake In Kota
कोटा

Kota Gold-Silver Rate Today: चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सोने के गिरे दाम, जानें आज का ताजा गोल्ड-सिल्वर रेट

Gold Price Rise India, Silver Price Surge India, Gold Rate Today Rajasthan, Silver Rate Today India, Jodhpur Sarafa Market News, Precious Metal Price Increase, Gold Silver Market Trend, Domestic LPG Cylinder Price Hike, LPG Gas Cylinder Price India, Household Gas Cylinder Cost, LPG Price Update India, Cooking Gas Price Increase, India Gold Silver Market News, Rajasthan Gold Silver Rates, LPG Cylinder Price Change India
कोटा

Patrika Women’s Car Rally: 15 मार्च को कोटा में होगी ‘पत्रिका वुमन कार रैली’, मिलेगा मैडल, जानें रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

Woman Car Rally
कोटा

Truck Overturned: कोटा में पलटा अंगूर से लदा मिनी ट्रक, लूटने की मची होड़, पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्था

Grapse Overloaded Truck Overturned
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.