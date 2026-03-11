Rajasthan Crime: कोटा में 11वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, झाड़ियों में छिपे थे कातिल, सीने में घोंपा चाकू

शुभम के दोस्तों और परिजनों के बयानों ने पुलिस को जांच का एक नया सिरा दिया है। शुभम के दोस्त हजरत अली ने बताया, शुभम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और उसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी लोकप्रियता की वजह से कुछ स्थानीय युवक उससे रंजिश रखने लगे थे। हमें अंदेशा है कि इसी जलन और रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला किया गया।