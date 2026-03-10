Kota Gold-Silver Rate Today: चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सोने के गिरे दाम, जानें आज का ताजा गोल्ड-सिल्वर रेट

सोने के अन्य कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट सोना 1 लाख 50 हजार रुपए प्रति दस ग्राम पर रहा। इसी तरह 20 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 40 हजार 870 रुपए प्रति दस ग्राम दर्ज किया। 18 कैरेट सोना 1 लाख 29 हजार 600 रुपए और 14 कैरेट सोना 1 लाख 14 हजार 85 रुपए प्रति दस ग्राम के भाव से बिक रहा है।