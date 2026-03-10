Kota: चलती बाइक पर युवक को डंस गया जहरीला सांप, सीट के नीचे छिपकर बैठा था 2 फीट का ‘सॉ-स्केल्ड वाइपर स्नेक’

घटना कोटा के नयागांव रोड इलाके की है। जानकारी के अनुसार योगेश नाम का युवक अपने दोस्त मोहित के साथ लाइट का काम करने के लिए जा रहा था। बाइक मोहित चला रहा था जबकि योगेश पीछे बैठा हुआ था और उसके हाथ में लाइट व वायर थे। रास्ते में अचानक योगेश को कमर के पास तेज चुभन महसूस हुई। पहले उसे लगा कि शायद किसी मच्छर ने काट लिया।