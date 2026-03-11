Kota Suicide: मामा की शादी के दूसरे दिन भांजी ने किया सुसाइड, कोटा में रहकर NEET-UG की कर रही थी तैयारी

कुछ समय बाद जब छात्रा की मां घर लौटी तो बेटी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिजनों को बुलाया गया और दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर देखा तो छात्रा बेहोशी की हालत में मिली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बाद में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।