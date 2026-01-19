जयपुर में बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों पर चला JDA का बुलडोजर

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे अवैध निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जोन-10, 11, 14 और 17 में हुईं। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध सड़कें, बाउंड्रीवॉल, निर्माणाधीन ढांचे और अतिक्रमण हटाए।
8 बीघा में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी
जोन-11 के ग्राम बान्यावाली में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना जेडीए की स्वीकृति और बिना भू-रूपांतरण कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था। यहां डामर-ग्रेवल सड़कें, प्लॉटों की बाउंड्रीवॉल, पिलर और निर्माणाधीन ढांचे बनाए जा रहे थे, जिन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया।
वाटिका और भाटेड़ में भी कार्रवाई
जोन-14 के अंतर्गत ग्राम वाटिका (निमड़ी रोड) में लगभग 2 बीघा और ग्राम भाटेड़ में 3 बीघा कृषि भूमि पर मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, ट्री-गार्ड सहित अन्य अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही थी। प्रवर्तन दस्ते ने दोनों स्थानों पर कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटा दिए।
रामपुरा-सेवापुरा में 4 बीघा में हो रहा था अवैध निर्माण
जोन-17 के ग्राम रामपुरा-सेवापुरा में करीब 4 बीघा भूमि पर अवैध सड़कें और प्लॉटों की बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही थीं। जेडीए की टीम ने यहां भी कार्रवाई कर कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया।
20 साल पुराना अतिक्रमण हटाया
जोन-10 के इन्द्रगढ़ (जमवारामगढ़) क्षेत्र में आम रास्ते पर पिछले 20 वर्ष से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। ग्रामीणों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर रास्ते को सुचारू कराया गया।
