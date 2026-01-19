जयपुर में बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों पर चला JDA का बुलडोजर

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे अवैध निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जोन-10, 11, 14 और 17 में हुईं। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध सड़कें, बाउंड्रीवॉल, निर्माणाधीन ढांचे और अतिक्रमण हटाए।