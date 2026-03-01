Yellow alert 14 March: आखिर आ ही गई बारिश की चेतावनी, अगले 3 घंटे में इन जिलों में होगी बारिश

IMD Weather Update: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने शनिवार शाम प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से शाम करीब साढ़े छह बजे जारी किए गए अलर्ट में अगले तीन घंटे के दौरान जयपुर और अजमेर जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं।