Falsa fruit Benefits : राजस्थान का फालसा खाइए गर्मी में, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा- पाचन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सबके लिए सही

Falsa fruit Benefits As Per Ayurvedic Doctor : गर्मी में कई फल आते हैं। फलों का राजा आम होता है। पर, फायदे के लिहाज से फालसा फल बेस्ट है। आयुर्वेदिक डॉक्टर अर्जुन राज कहते हैं, गर्मी के लिए ये फल किसी वरदान की तरह है। आपको गर्मी के दिन में इस फल का स्वाद चखना सेहतमंद बनाने का काम कर सकता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं। गर्मी में पाचन खराब रहता है तो आपको फालसा खाना चाहिए।